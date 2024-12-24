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В России могут заблокировать звонки из-за рубежа в мессенджерах - РИА Новости, 24.12.2024
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18:03 24.12.2024 (обновлено: 19:22 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/roskomnadzor-1991066609.html
В России могут заблокировать звонки из-за рубежа в мессенджерах
В России могут заблокировать звонки из-за рубежа в мессенджерах - РИА Новости, 24.12.2024
В России могут заблокировать звонки из-за рубежа в мессенджерах
Сейчас обсуждаются новые подходы по борьбе со звонами мошенников, в том числе в мессенджерах, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:03:00+03:00
2024-12-24T19:22:00+03:00
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сейчас обсуждаются новые подходы по борьбе со звонами мошенников, в том числе в мессенджерах, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре. &quot;Ряд операторов связи уже активно работает над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа. Однако возможно и законодательное введение этих требований. Такие же требования могут быть введены и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика в них&quot;, — сообщили в ведомстве.Как отмечают в Роскомнадзоре, операторы уже сейчас могут блокировать звонки из-за границы. При этом они должны позволять пользователям самостоятельно снимать эти ограничения полностью или для номеров из списка контактов.Кроме того, обсуждаются и другие меры. Так, операторам следует выявлять на своих сетях работу нелегальных кол-центров. В ведомстве уточнили, что компании не должны зарабатывать на подобном трафике. В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, в том числе роботизированные.В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.
https://ria.ru/20241224/moshennichestvo-1990923107.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, владимир путин
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Владимир Путин
В России могут заблокировать звонки из-за рубежа в мессенджерах

РКН обсуждает способы противодействия мошенникам, в том числе в мессенджерах

© Фото : пресс-служба ГК "Деловые Линии"Мужчина держит телефон
Мужчина держит телефон - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : пресс-служба ГК "Деловые Линии"
Мужчина держит телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сейчас обсуждаются новые подходы по борьбе со звонами мошенников, в том числе в мессенджерах, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
«

"Ряд операторов связи уже активно работает над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа. Однако возможно и законодательное введение этих требований. Такие же требования могут быть введены и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика в них", — сообщили в ведомстве.

Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта "Госуслуг"
Вчера, 04:27
Как отмечают в Роскомнадзоре, операторы уже сейчас могут блокировать звонки из-за границы. При этом они должны позволять пользователям самостоятельно снимать эти ограничения полностью или для номеров из списка контактов.
Кроме того, обсуждаются и другие меры. Так, операторам следует выявлять на своих сетях работу нелегальных кол-центров. В ведомстве уточнили, что компании не должны зарабатывать на подобном трафике.
В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, в том числе роботизированные.
В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Россиянам рассказали о новом виде мошенничества в Telegram
21 декабря, 09:17
 
ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияВладимир Путин
 
 
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