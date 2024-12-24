В России могут заблокировать звонки из-за рубежа в мессенджерах
РКН обсуждает способы противодействия мошенникам, в том числе в мессенджерах
© Фото : пресс-служба ГК "Деловые Линии"Мужчина держит телефон
© Фото : пресс-служба ГК "Деловые Линии"
Мужчина держит телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сейчас обсуждаются новые подходы по борьбе со звонами мошенников, в том числе в мессенджерах, заявили РИА Новости в Роскомнадзоре.
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"Ряд операторов связи уже активно работает над введением самостоятельных запретов пользователями входящих звонков из-за рубежа. Однако возможно и законодательное введение этих требований. Такие же требования могут быть введены и в отношении мессенджеров. Как мера понуждения для них может быть использована блокировка голосового трафика в них", — сообщили в ведомстве.
Как отмечают в Роскомнадзоре, операторы уже сейчас могут блокировать звонки из-за границы. При этом они должны позволять пользователям самостоятельно снимать эти ограничения полностью или для номеров из списка контактов.
Кроме того, обсуждаются и другие меры. Так, операторам следует выявлять на своих сетях работу нелегальных кол-центров. В ведомстве уточнили, что компании не должны зарабатывать на подобном трафике.
В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны, в том числе роботизированные.
В России действует административная ответственность за спам-звонки, соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от десяти до 20 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 100 тысяч, юрлица — от 300 тысяч до миллиона рублей.
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