https://ria.ru/20241224/razvedchiki-1990928483.html
Российские разведчики содействуют штурмовикам на северском участке фронта
Российские разведчики содействуют штурмовикам на северском участке фронта - РИА Новости, 24.12.2024
Российские разведчики содействуют штурмовикам на северском участке фронта
Разведгруппы БПЛА группировки войск "Юг" наблюдают за обстановкой и активно содействуют штурмовым группам, продвигающимся на северском участке фронта, рассказал РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T06:40:00+03:00
2024-12-24T06:40:00+03:00
2024-12-24T06:40:00+03:00
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Разведгруппы БПЛА группировки войск "Юг" наблюдают за обстановкой и активно содействуют штурмовым группам, продвигающимся на северском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения. "Осуществляем поддержку подразделений, которые осуществляют наступательные действия, с помощью подразделений БПЛА ближнего действия", - сказал он. Военный пояснил, что разведчики наблюдают за штурмующей группой и выявляют орудия противника, из которых ведется огонь, тут же передают артиллерии информацию, корректируют огонь, поддерживают пехоту. "Цели, которые опасные и важные, во-первых, до всех наступательных действий эти все цели вскрываются, они уничтожаются. При наступлении по (всем выявленным - ред.) целям наносятся огневые поражения", - сказал командир. Он отметил, что разведчики корректируют огонь артиллерии во время наступления.
https://ria.ru/20241222/razvedchiki-1990674289.html
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северск
Специальная военная операция на Украине, Северск
Российские разведчики содействуют штурмовикам на северском участке фронта
Разведгруппы БПЛА содействуют штурмовым группам на северском участке фронта
ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Разведгруппы БПЛА группировки войск "Юг" наблюдают за обстановкой и активно содействуют штурмовым группам, продвигающимся на северском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения.
"Осуществляем поддержку подразделений, которые осуществляют наступательные действия, с помощью подразделений БПЛА ближнего действия", - сказал он.
Военный пояснил, что разведчики наблюдают за штурмующей группой и выявляют орудия противника, из которых ведется огонь, тут же передают артиллерии информацию, корректируют огонь, поддерживают пехоту.
"Цели, которые опасные и важные, во-первых, до всех наступательных действий эти все цели вскрываются, они уничтожаются. При наступлении по (всем выявленным - ред.) целям наносятся огневые поражения", - сказал командир.
Он отметил, что разведчики корректируют огонь артиллерии во время наступления.