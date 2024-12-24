https://ria.ru/20241224/razvedchiki-1990928483.html

Российские разведчики содействуют штурмовикам на северском участке фронта

Российские разведчики содействуют штурмовикам на северском участке фронта - РИА Новости, 24.12.2024

Российские разведчики содействуют штурмовикам на северском участке фронта

Разведгруппы БПЛА группировки войск "Юг" наблюдают за обстановкой и активно содействуют штурмовым группам, продвигающимся на северском участке фронта, рассказал РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T06:40:00+03:00

2024-12-24T06:40:00+03:00

2024-12-24T06:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Разведгруппы БПЛА группировки войск "Юг" наблюдают за обстановкой и активно содействуют штурмовым группам, продвигающимся на северском участке фронта, рассказал РИА Новости командир подразделения. "Осуществляем поддержку подразделений, которые осуществляют наступательные действия, с помощью подразделений БПЛА ближнего действия", - сказал он. Военный пояснил, что разведчики наблюдают за штурмующей группой и выявляют орудия противника, из которых ведется огонь, тут же передают артиллерии информацию, корректируют огонь, поддерживают пехоту. "Цели, которые опасные и важные, во-первых, до всех наступательных действий эти все цели вскрываются, они уничтожаются. При наступлении по (всем выявленным - ред.) целям наносятся огневые поражения", - сказал командир. Он отметил, что разведчики корректируют огонь артиллерии во время наступления.

https://ria.ru/20241222/razvedchiki-1990674289.html

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северск