https://ria.ru/20241224/raketa-1990915415.html

Украина разрабатывает ракету, способную долететь до Москвы, пишет Economist

Украина разрабатывает ракету, способную долететь до Москвы, пишет Economist - РИА Новости, 24.12.2024

Украина разрабатывает ракету, способную долететь до Москвы, пишет Economist

Журнал Economist утверждает, что Украина ведет разработку ракеты, которая будет способна долететь до Москвы. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T00:34:00+03:00

2024-12-24T00:34:00+03:00

2024-12-24T01:26:00+03:00

украина

россия

москва

владимир зеленский

рустем умеров

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827024412_0:208:2041:1356_1920x0_80_0_0_4778a79450872fec3070aefd3d6621d1.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Журнал Economist утверждает, что Украина ведет разработку ракеты, которая будет способна долететь до Москвы. По данным журнала, в условиях неопределенности с иностранной помощью Украина пытается возродить свою ракетную промышленность. На данный момент якобы разрабатываются более 10 проектов ракет, среди которых — "Трембита". Базовая модификация должна развивать скорость до 400 километров в час, а дальность ее полета составляет 200 километров."Разрабатывается более крупная и мощная модель, которая достигнет Москвы", — утверждает журнал. По информации Economist, серийное производство ракеты должно последовать за окончательными полевыми испытаниями.При этом, как заявил журналу высокопоставленный чиновник в службе безопасности Украины, стране потребуется еще не менее года для того, чтобы произвести ракеты в тех количестве, дальности полета и возможностях, которые "могли бы серьезно угрожать России". Однако, журнал отмечает, что до этого "многое может измениться". Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин ранее заявил, что Киев располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Владимир Зеленский 24 августа заявлял об испытании других ракет-дронов — "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря сообщал о начале серийного производства этого вида оружия.ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года, в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также неоднократно просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241223/frg-1990864356.html

https://ria.ru/20241223/dengi-1990845135.html

https://ria.ru/20241222/ukraina-1990675093.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, москва, владимир зеленский, рустем умеров, вооруженные силы украины, нато