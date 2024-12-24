Украина разрабатывает ракету, способную долететь до Москвы, пишет Economist
The Economist: Украина создает ракету Trembita, способную долететь до Москвы
© AP Photo / Efrem LukatskyПредприятие "Южмаш" в Днепре
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Предприятие "Южмаш" в Днепре. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Журнал Economist утверждает, что Украина ведет разработку ракеты, которая будет способна долететь до Москвы.
По данным журнала, в условиях неопределенности с иностранной помощью Украина пытается возродить свою ракетную промышленность. На данный момент якобы разрабатываются более 10 проектов ракет, среди которых — "Трембита". Базовая модификация должна развивать скорость до 400 километров в час, а дальность ее полета составляет 200 километров.
"Разрабатывается более крупная и мощная модель, которая достигнет Москвы", — утверждает журнал.
По информации Economist, серийное производство ракеты должно последовать за окончательными полевыми испытаниями.
При этом, как заявил журналу высокопоставленный чиновник в службе безопасности Украины, стране потребуется еще не менее года для того, чтобы произвести ракеты в тех количестве, дальности полета и возможностях, которые "могли бы серьезно угрожать России". Однако, журнал отмечает, что до этого "многое может измениться".
Украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Герман Сметанин ранее заявил, что Киев располагает ракетами-дронами "Пекло", которые могут поражать цели на расстоянии до 700 километров. Владимир Зеленский 24 августа заявлял об испытании других ракет-дронов — "Паляница", а министр обороны Украины Рустем Умеров 4 декабря сообщал о начале серийного производства этого вида оружия.
ВСУ регулярно наносят удары по регионам России в границах до 2022 года, в частности, неоднократно сообщалось об ударах по объектам в Курской, Ростовской и Воронежской областях. Киев также неоднократно просил западных союзников разрешить ему бить по России переданным ими дальнобойным оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.