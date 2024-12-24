https://ria.ru/20241224/rabota-1991000444.html
Раввин рассказал о работе ФЕОР с нуждающимися
Раввин рассказал о работе ФЕОР с нуждающимися - РИА Новости, 24.12.2024
Раввин рассказал о работе ФЕОР с нуждающимися
Федерация еврейских общин России уделяет особое внимание психологической поддержке людей, которые прошли через тяжелые испытания, рассказал руководитель... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:25:00+03:00
2024-12-24T14:25:00+03:00
2024-12-24T14:25:00+03:00
религия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федерация еврейских общин России уделяет особое внимание психологической поддержке людей, которые прошли через тяжелые испытания, рассказал руководитель департамента регионального развития ФЕОР, раввин Ариэль Тригер на круглом столе "Религии России: благотворительность в праздники" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". "Очень важно оказывать не только материальную, но и психологическую поддержку людям, оказавшимся в тяжелой ситуации. У нас при Еврейском музее и центре толерантности открыты специальные психологические курсы для поддержки людей, которые прошли через тяжелые конфликты, через те события, которые произошли, к сожалению, в 2024 году", - сказал раввин. По словам Тригера, ФЕОР также оказывает материальную помощь нуждающимся, на каждый праздник отправляет около 50 тысяч продуктовых наборов. "Помимо гуманитарной помощи в этом году было достаточно событий, которые потребовали сплоченности и консолидации усилий религиозных организаций. Нельзя не вспомнить стихийное бедствие – наводнение, которое произошло в Оренбургской области, до сих пор там людям нужна помощь. Мы на месте организовали пункты выдачи одежды, необходимых вещей, но, прежде всего, мы уделяем большое внимание проектам психологической помощи", - сказал раввин. В частности, по его словам, ФЕОР запустила проект "Управляй турбулентностью": в Еврейском музее и центре толерантности состоялись встречи с экспертами, психологами, которые провели открытые тренинги, в Крыму прошел семинар психологической разгрузки для семей из регионов в зоне СВО.
https://ria.ru/20241224/bezhentsy-1990998946.html
https://ria.ru/20241225/prazdnik-1988453881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федерация еврейских общин россии, россия, религия
Религия, Федерация еврейских общин России, Россия, Религия
Раввин рассказал о работе ФЕОР с нуждающимися
Раввин Тригер: ФЕОР уделяет особое внимание психологической помощи нуждающимся
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Федерация еврейских общин России уделяет особое внимание психологической поддержке людей, которые прошли через тяжелые испытания, рассказал руководитель департамента регионального развития ФЕОР, раввин Ариэль Тригер на круглом столе "Религии России: благотворительность в праздники" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Очень важно оказывать не только материальную, но и психологическую поддержку людям, оказавшимся в тяжелой ситуации. У нас при Еврейском музее и центре толерантности открыты специальные психологические курсы для поддержки людей, которые прошли через тяжелые конфликты, через те события, которые произошли, к сожалению, в 2024 году", - сказал раввин.
По словам Тригера, ФЕОР
также оказывает материальную помощь нуждающимся, на каждый праздник отправляет около 50 тысяч продуктовых наборов.
"Помимо гуманитарной помощи в этом году было достаточно событий, которые потребовали сплоченности и консолидации усилий религиозных организаций. Нельзя не вспомнить стихийное бедствие – наводнение, которое произошло в Оренбургской области
, до сих пор там людям нужна помощь. Мы на месте организовали пункты выдачи одежды, необходимых вещей, но, прежде всего, мы уделяем большое внимание проектам психологической помощи", - сказал раввин.
В частности, по его словам, ФЕОР запустила проект "Управляй турбулентностью": в Еврейском музее и центре толерантности состоялись встречи с экспертами, психологами, которые провели открытые тренинги, в Крыму прошел семинар психологической разгрузки для семей из регионов в зоне СВО.