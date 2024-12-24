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ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 24.12.2024 (обновлено: 07:12 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/pvo-1990929774.html
ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России
ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России - РИА Новости, 24.12.2024
ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью и один - над Воронежской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T07:10:00+03:00
2024-12-24T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью и один - над Воронежской, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотный летательных аппарата. Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1990926314.html
россия
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россия, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России

Силы ПВО ночью сбили четыре БПЛА ВСУ над Ростовской и Воронежской областями

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью и один - над Воронежской, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотный летательных аппарата. Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Российские штурмовики уничтожили пивших чай польских наемников
05:39
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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