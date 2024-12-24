https://ria.ru/20241224/pvo-1990929774.html

ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России

ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России - РИА Новости, 24.12.2024

ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России

Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью и один - над Воронежской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T07:10:00+03:00

2024-12-24T07:10:00+03:00

2024-12-24T07:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью и один - над Воронежской, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотный летательных аппарата. Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1990926314.html

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ростовская область

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россия, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)