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ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России
ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России - РИА Новости, 24.12.2024
ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России
Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью и один - над Воронежской, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T07:10:00+03:00
2024-12-24T07:10:00+03:00
2024-12-24T07:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Дежурные средства ПВО за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Ростовской областью и один - над Воронежской, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотный летательных аппарата. Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области, один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241224/spetsoperatsiya-1990926314.html
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россия, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО ночью сбили четыре украинских беспилотника над территорией России
Силы ПВО ночью сбили четыре БПЛА ВСУ над Ростовской и Воронежской областями