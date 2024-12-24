https://ria.ru/20241224/putin-1990935531.html

Путин заявил, что дорожит дружбой с Алиевым

Путин заявил, что дорожит дружбой с Алиевым - РИА Новости, 24.12.2024

Путин заявил, что дорожит дружбой с Алиевым

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметив, что дорожит их добрыми товарищескими отношениями,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T09:08:00+03:00

2024-12-24T09:08:00+03:00

2024-12-24T09:55:00+03:00

азербайджан

владимир путин

ильхам алиев

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметив, что дорожит их добрыми товарищескими отношениями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения. Под вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями", - говорится в поздравлении.Путин подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Алиева в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Российский лидер выразил готовность к продолжению тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня."Искренне желаю вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Прошу передать сердечный привет вашей семье", - добавил Путин.

https://ria.ru/20241218/aliev-1989860079.html

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азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азербайджан, владимир путин, ильхам алиев, в мире