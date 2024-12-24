Путин заявил, что дорожит дружбой с Алиевым
Путин поздравил Алиева с днем рождения и отметил, что дорожит их дружбой
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Азербайджана Ильхама Алиева, отметив, что дорожит их добрыми товарищескими отношениями, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые теплые поздравления по случаю Дня рождения. Под вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями", - говорится в поздравлении.
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Путин подчеркнул, что трудно переоценить личный вклад Алиева в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами. Российский лидер выразил готовность к продолжению тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
"Искренне желаю вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Прошу передать сердечный привет вашей семье", - добавил Путин.
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