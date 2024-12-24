https://ria.ru/20241224/prompark-1990969246.html

Выпуск материалов для атомной энергетики локализуют в промпарке "Сенькино"

Выпуск материалов для атомной энергетики локализуют в промпарке "Сенькино" - РИА Новости, 24.12.2024

Выпуск материалов для атомной энергетики локализуют в промпарке "Сенькино"

Производство крепежных материалов, которые ранее поставлялись из-за рубежа, локализуют в промышленном парке "Сенькино" для предприятий атомной энергетики,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:00:00+03:00

2024-12-24T12:00:00+03:00

2024-12-24T12:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Производство крепежных материалов, которые ранее поставлялись из-за рубежа, локализуют в промышленном парке "Сенькино" для предприятий атомной энергетики, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В Москве локализуют свои производственные мощности компании, которые разрабатывают уникальные материалы и технологии. Так, новым резидентом промышленного парка "Сенькино" стало предприятие по выпуску строительной продукции для объектов атомной энергетики. В столичном промышленном парке компания оборудует цех по производству механических анкеров, которые ранее производились только зарубежными компаниями", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что планируется выпускать от 10 до 15 тысяч единиц в неделю.Промпарк "Сенькино" возводится в Краснопахарском районе ТиНАО по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Так, Москва получит более 2,8 тысячи новых рабочих мест для разных отраслей промышленности.Генеральный директор компании "Атом Систем" Дмитрий Булычев добавил, что создание нового цеха является первым шагом в импортозамещении данного типа крепежа. Планируется, что на первом этапе расширится портфолио типов анкеров от самых простых до технологически сложных в производстве. На данный момент они используются в атомной промышленности. Следующим этапом будет расширение продуктовой линейки выпускаемых изделий.Программа стимулирования создания МПТ охватила почти все районы столицы за четыре года. Правительство города заключило свыше 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более шести миллионов квадратных метров недвижимости. Это новые промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.В развитие столицы и создание мест приложения труда будет привлечено более 2 триллионов рублей. Это позволит создать свыше 290 тысяч новых рабочих мест почти во всех отраслях экономика Москвы.Ранее Гарбузов сообщил, что в Москве на территории промышленного технопарка "Алабушево", первую очередь которого ввели в строй в этом году, расположится производство отечественных ветеринарных препаратов.

https://ria.ru/20241224/liksutov-1990938761.html

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Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, тинао, поддержка бизнеса