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Почти 80 проектов по внедрению бережливых технологий реализовали в Приморье - РИА Новости, 24.12.2024
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Твой бизнес
 
16:21 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/primore-1991040147.html
Почти 80 проектов по внедрению бережливых технологий реализовали в Приморье
Почти 80 проектов по внедрению бережливых технологий реализовали в Приморье - РИА Новости, 24.12.2024
Почти 80 проектов по внедрению бережливых технологий реализовали в Приморье
За четыре года работы национального проекта "Производительность труда" в Приморском крае реализовали 78 проектов по внедрению бережливых технологий на... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:21:00+03:00
2024-12-24T16:21:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. За четыре года работы национального проекта "Производительность труда" в Приморском крае реализовали 78 проектов по внедрению бережливых технологий на предприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона. Итоги реализации национального проекта "Производительность труда" и планы на будущее озвучил министр экономического развития Приморья Андрей Блохин на награждении команды Регионального центра компетенций. Так, главным итогом для региона стала возможность обучить инструментам бережливого производства почти 900 сотрудников приморских компаний, что дало 118% от плана. Также рассчитана экономическая эффективность работы: на один рубль, рекомендуемый подход, составляет восемь рублей надежного предприятию дохода. Блохин отметил, что работа по повышению производительности труда в 2025 году продолжится по федеральному проекту, который войдет в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". "Нового федерального проекта коснулись изменения – исключена торговля. Но теперь участники проекта становятся организацией ЖКХ и сферой туризма. Оба эти направления являются крайне важными для региона, и я уверен, что Региональный центр компетенций сможет применить на практике накопление навыков и знаний", – сказал Блохин, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241027/mashunin-1980323566.html
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Почти 80 проектов по внедрению бережливых технологий реализовали в Приморье

В Приморском крае реализовали 78 проектов по внедрению бережливых технологий

© Фото : Министерство экономического развития Приморского краяПочти 80 проектов по внедрению бережливых технологий реализовали в Приморье
Почти 80 проектов по внедрению бережливых технологий реализовали в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : Министерство экономического развития Приморского края
Почти 80 проектов по внедрению бережливых технологий реализовали в Приморье
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. За четыре года работы национального проекта "Производительность труда" в Приморском крае реализовали 78 проектов по внедрению бережливых технологий на предприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона.
Итоги реализации национального проекта "Производительность труда" и планы на будущее озвучил министр экономического развития Приморья Андрей Блохин на награждении команды Регионального центра компетенций.
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Так, главным итогом для региона стала возможность обучить инструментам бережливого производства почти 900 сотрудников приморских компаний, что дало 118% от плана. Также рассчитана экономическая эффективность работы: на один рубль, рекомендуемый подход, составляет восемь рублей надежного предприятию дохода.
Блохин отметил, что работа по повышению производительности труда в 2025 году продолжится по федеральному проекту, который войдет в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Нового федерального проекта коснулись изменения – исключена торговля. Но теперь участники проекта становятся организацией ЖКХ и сферой туризма. Оба эти направления являются крайне важными для региона, и я уверен, что Региональный центр компетенций сможет применить на практике накопление навыков и знаний", – сказал Блохин, его слова приводит пресс-служба.
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