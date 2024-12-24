https://ria.ru/20241224/primore-1991040147.html

Почти 80 проектов по внедрению бережливых технологий реализовали в Приморье

Почти 80 проектов по внедрению бережливых технологий реализовали в Приморье - РИА Новости, 24.12.2024

Почти 80 проектов по внедрению бережливых технологий реализовали в Приморье

За четыре года работы национального проекта "Производительность труда" в Приморском крае реализовали 78 проектов по внедрению бережливых технологий на... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. За четыре года работы национального проекта "Производительность труда" в Приморском крае реализовали 78 проектов по внедрению бережливых технологий на предприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона. Итоги реализации национального проекта "Производительность труда" и планы на будущее озвучил министр экономического развития Приморья Андрей Блохин на награждении команды Регионального центра компетенций. Так, главным итогом для региона стала возможность обучить инструментам бережливого производства почти 900 сотрудников приморских компаний, что дало 118% от плана. Также рассчитана экономическая эффективность работы: на один рубль, рекомендуемый подход, составляет восемь рублей надежного предприятию дохода. Блохин отметил, что работа по повышению производительности труда в 2025 году продолжится по федеральному проекту, который войдет в состав национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". "Нового федерального проекта коснулись изменения – исключена торговля. Но теперь участники проекта становятся организацией ЖКХ и сферой туризма. Оба эти направления являются крайне важными для региона, и я уверен, что Региональный центр компетенций сможет применить на практике накопление навыков и знаний", – сказал Блохин, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241027/mashunin-1980323566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, приморский край, твой бизнес – новости