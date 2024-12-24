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Китайцы предостерегли Путина от встречи с Трампом - РИА Новости, 24.12.2024
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03:33 24.12.2024 (обновлено: 03:45 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/predosterezhenie-1990921461.html
Китайцы предостерегли Путина от встречи с Трампом
Китайцы предостерегли Путина от встречи с Трампом - РИА Новости, 24.12.2024
Китайцы предостерегли Путина от встречи с Трампом
Читатели китайского портала NetEase с недоверием отнеслись к словам избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что готов разговаривать с... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T03:33:00+03:00
2024-12-24T03:45:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала NetEase с недоверием отнеслись к словам избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, и предостерегли его от поспешных выводов о сотрудничестве с будущим главой Белого дома. Соответствующие комментарии они оставили под материалом, опубликованным на сайте издания."Трамп явно подлизывается", — заметил пользователь 0AYHBm."Трамп — абсолютно безвольный человек", — написал Dio."Путин: да кого вообще волнует, хочешь ты меня видеть или нет", — заметил 002sU4.Один из читателей не исключил, что Трамп в ходе встречи может попытаться ввести российского президента в заблуждение."Трамп: с нетерпением жду встречи с Путиным, однако опять придется думать, как запудрить ему мозги", — сыронизировал он.Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.Российский лидер на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241224/kritika-1990919619.html
https://ria.ru/20241223/uderzhat-1990909278.html
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РИА Новости
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в мире, сша, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО

Китайцы предостерегли Путина от встречи с Трампом

© AP Photo / Rick ScuteriИзбранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Rick Scuteri
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Читатели китайского портала NetEase с недоверием отнеслись к словам избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что готов разговаривать с российским лидером Владимиром Путиным, и предостерегли его от поспешных выводов о сотрудничестве с будущим главой Белого дома. Соответствующие комментарии они оставили под материалом, опубликованным на сайте издания.
"Трамп явно подлизывается", — заметил пользователь 0AYHBm.
Избранный президент США Дональд Трамп во время выступления в Фениксе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
"Мы его любим": раскрыта странная стратегия Киева по отношению к Трампу
02:44
"Трамп — абсолютно безвольный человек", — написал Dio.
"Путин: да кого вообще волнует, хочешь ты меня видеть или нет", — заметил 002sU4.
Один из читателей не исключил, что Трамп в ходе встречи может попытаться ввести российского президента в заблуждение.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп выступает на предвыборных дебатах с Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Вчера, 22:03
«
"Трамп: с нетерпением жду встречи с Путиным, однако опять придется думать, как запудрить ему мозги", — сыронизировал он.
Ранее Трамп заявил, что будет ждать встречи с Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
Российский лидер на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что готов к разговору и встрече с избранным президентом США. Путин отметил, что если такая встреча состоится, то им будет о чем поговорить.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. Как впоследствии рассказал глава государства, дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой. По словам главы МИД Сергея Лаврова, гарантии безопасности Украины в рамках этих соглашений были серьезными. Они практически копировали пятую статью устава НАТО о принципах коллективной обороны, но Киев в последний момент решил внести "мелкие правки".
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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