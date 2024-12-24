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В Мюнхене загорелся дом престарелых
В Мюнхене загорелся дом престарелых - РИА Новости, 24.12.2024
В Мюнхене загорелся дом престарелых
Пожар во вторник днем произошел в доме престарелых в Мюнхене, пострадали семь человек, часть здания обрушилась, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:14:00+03:00
2024-12-24T18:14:00+03:00
2024-12-24T18:26:00+03:00
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БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Пожар во вторник днем произошел в доме престарелых в Мюнхене, пострадали семь человек, часть здания обрушилась, пишет немецкая газета Bild."Крупная операция для пожарных в Мюнхене в канун Рождества! Верхний этаж и колокольня дома престарелых "Винсентинум" на улице Эттингенштрассе рядом с Английским садом охвачены огнем", - отмечает газета.Уточняется, что пожарные эвакуировали из здания 60 человек."В результате пожара семь человек пострадали. Степень тяжести травм на данный момент неизвестна", - добавило издание.По данным газеты, расположенная рядом колокольня также охвачена огнем. Спасатели используют беспилотники.
https://ria.ru/20241223/ukrainets-1990890905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мюнхен, германия, в мире
В Мюнхене загорелся дом престарелых
Bild: сильный пожар произошел в доме престарелых в Мюнхене, часть здания рухнула
БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Пожар во вторник днем произошел в доме престарелых в Мюнхене, пострадали семь человек, часть здания обрушилась, пишет немецкая газета Bild.
«
"Крупная операция для пожарных в Мюнхене
в канун Рождества! Верхний этаж и колокольня дома престарелых "Винсентинум" на улице Эттингенштрассе рядом с Английским садом охвачены огнем", - отмечает газета.
Уточняется, что пожарные эвакуировали из здания 60 человек.
"В результате пожара семь человек пострадали. Степень тяжести травм на данный момент неизвестна", - добавило издание.
По данным газеты, расположенная рядом колокольня также охвачена огнем. Спасатели используют беспилотники.