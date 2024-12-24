Рейтинг@Mail.ru
В Мюнхене загорелся дом престарелых - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:14 24.12.2024 (обновлено: 18:26 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/pozhar-1991074091.html
В Мюнхене загорелся дом престарелых
В Мюнхене загорелся дом престарелых - РИА Новости, 24.12.2024
В Мюнхене загорелся дом престарелых
Пожар во вторник днем произошел в доме престарелых в Мюнхене, пострадали семь человек, часть здания обрушилась, пишет немецкая газета Bild. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T18:14:00+03:00
2024-12-24T18:26:00+03:00
мюнхен
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991076183_69:0:2490:1362_1920x0_80_0_0_9452fda2c205c7d674046141848c32a0.jpg
БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Пожар во вторник днем произошел в доме престарелых в Мюнхене, пострадали семь человек, часть здания обрушилась, пишет немецкая газета Bild."Крупная операция для пожарных в Мюнхене в канун Рождества! Верхний этаж и колокольня дома престарелых "Винсентинум" на улице Эттингенштрассе рядом с Английским садом охвачены огнем", - отмечает газета.Уточняется, что пожарные эвакуировали из здания 60 человек."В результате пожара семь человек пострадали. Степень тяжести травм на данный момент неизвестна", - добавило издание.По данным газеты, расположенная рядом колокольня также охвачена огнем. Спасатели используют беспилотники.
https://ria.ru/20241223/ukrainets-1990890905.html
мюнхен
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991076183_371:0:2187:1362_1920x0_80_0_0_d466e15d66644140b60d3d646b89401d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мюнхен, германия, в мире
Мюнхен, Германия, В мире
В Мюнхене загорелся дом престарелых

Bild: сильный пожар произошел в доме престарелых в Мюнхене, часть здания рухнула

© СоцсетиЛиквидация пожара в доме престарелых в Мюнхене, Германия. Кадр видео
Ликвидация пожара в доме престарелых в Мюнхене, Германия. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Соцсети
Ликвидация пожара в доме престарелых в Мюнхене, Германия. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 24 дек - РИА Новости. Пожар во вторник днем произошел в доме престарелых в Мюнхене, пострадали семь человек, часть здания обрушилась, пишет немецкая газета Bild.
«
"Крупная операция для пожарных в Мюнхене в канун Рождества! Верхний этаж и колокольня дома престарелых "Винсентинум" на улице Эттингенштрассе рядом с Английским садом охвачены огнем", - отмечает газета.
Уточняется, что пожарные эвакуировали из здания 60 человек.
"В результате пожара семь человек пострадали. Степень тяжести травм на данный момент неизвестна", - добавило издание.
По данным газеты, расположенная рядом колокольня также охвачена огнем. Спасатели используют беспилотники.
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Украинца арестовали в ФРГ по подозрению в поджоге общежития для беженцев
23 декабря, 19:15
 
МюнхенГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском АктауКрушение рейса Баку — Грозный. Онлайн-репортаж10:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала