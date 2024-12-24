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Погибшие при пожаре в Татарстане являются гражданами Узбекистана
Погибшие при пожаре в Татарстане являются гражданами Узбекистана - РИА Новости, 24.12.2024
Погибшие при пожаре в Татарстане являются гражданами Узбекистана
Рабочие, погибшие и пострадавшие при пожаре на агрофирме в Татарстане, являются гражданами Узбекистана, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:06:00+03:00
2024-12-24T11:06:00+03:00
2024-12-24T11:20:00+03:00
происшествия
узбекистан
россия
елабужский район
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 24 дек - РИА Новости. Рабочие, погибшие и пострадавшие при пожаре на агрофирме в Татарстане, являются гражданами Узбекистана, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По информации МЧС РФ, в поселке Малореченский Елабужского района Татарстана на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении пожарные обнаружили тела шести мужчин."Пожар произошел в деревянном бараке, в котором в момент происшествия находились 39 граждан Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности", "халатность", "организация незаконной миграции", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Как уточняет следственное управление, пожар произошел на территории животноводческого комплекса "Мир".
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узбекистан
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происшествия, узбекистан, россия, елабужский район, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Узбекистан, Россия, Елабужский район, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Погибшие при пожаре в Татарстане являются гражданами Узбекистана
Погибшие и пострадавшие при пожаре в Татарстане являются гражданами Узбекистана
КАЗАНЬ, 24 дек - РИА Новости. Рабочие, погибшие и пострадавшие при пожаре на агрофирме в Татарстане, являются гражданами Узбекистана, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По информации МЧС РФ
, в поселке Малореченский Елабужского района
Татарстана на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении пожарные обнаружили тела шести мужчин.
"Пожар произошел в деревянном бараке, в котором в момент происшествия находились 39 граждан Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности", "халатность", "организация незаконной миграции", "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Как уточняет следственное управление, пожар произошел на территории животноводческого комплекса "Мир".