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При тушении пожара в Татарстане нашли тела шести мужчин
При тушении пожара в Татарстане нашли тела шести мужчин - РИА Новости, 24.12.2024
При тушении пожара в Татарстане нашли тела шести мужчин
Тела шести мужчин обнаружены при тушении дома для временного проживания рабочих в животноводческом комплексе в Татарстане, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T08:31:00+03:00
2024-12-24T08:31:00+03:00
2024-12-24T09:53:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тела шести мужчин обнаружены при тушении дома для временного проживания рабочих в животноводческом комплексе в Татарстане, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."В поселке Малореченский на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела 6 мужчин", - говорится в сообщении.Открытое горение на 300 квадратах ликвидировали 14 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Предварительно, все произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, отметили в ведомстве.
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республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Татарстан (Татарстан)
При тушении пожара в Татарстане нашли тела шести мужчин
В Татарстане загорелся барак с рабочими, шесть человек погибли