https://ria.ru/20241224/pozhar-1990934112.html

При тушении пожара в Татарстане нашли тела шести мужчин

При тушении пожара в Татарстане нашли тела шести мужчин - РИА Новости, 24.12.2024

При тушении пожара в Татарстане нашли тела шести мужчин

Тела шести мужчин обнаружены при тушении дома для временного проживания рабочих в животноводческом комплексе в Татарстане, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T08:31:00+03:00

2024-12-24T08:31:00+03:00

2024-12-24T09:53:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Тела шести мужчин обнаружены при тушении дома для временного проживания рабочих в животноводческом комплексе в Татарстане, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ."В поселке Малореченский на территории животноводческого комплекса загорелся дом для временного проживания рабочих. В помещении находились 39 человек. Самостоятельно на улицу вышли 33 человека, один из них пострадал. При тушении огнеборцы ведомства обнаружили тела 6 мужчин", - говорится в сообщении.Открытое горение на 300 квадратах ликвидировали 14 специалистов и 4 единицы техники МЧС России. Предварительно, все произошло из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241223/lensk-1990867276.html

республика татарстан (татарстан)

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика татарстан (татарстан)