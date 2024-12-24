https://ria.ru/20241224/pozdravlenie-1990998411.html

Путин поздравил Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством

Путин поздравил Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 24.12.2024

Путин поздравил Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством

Президент РФ Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством и отметил стратегическое партнерство двух... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T14:18:00+03:00

2024-12-24T14:18:00+03:00

2024-12-24T14:24:00+03:00

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БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством и отметил стратегическое партнерство двух стран, сообщила администрация Вучича."Сердечно поздравляю Вас с предстоящими праздниками - Новым Годом и православным Рождеством. Российско-сербские отношения, которые основаны на давних традициях дружбы и духовной близости, в уходящем году успешно развивались в различных сферах в рамках стратегического партнёрства", - говорится в поздравлении.Российский лидер также выразил уверенность, что будет продолжена "активная совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки для благополучия наших народов".В заключение Путин пожелал семье и близким Вучича крепкого здоровья, счастья и успехов, а "всем гражданам Сербии мира и благополучия".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сербия, в мире, россия, александр вучич, владимир путин