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Путин поздравил Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 24.12.2024
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14:18 24.12.2024 (обновлено: 14:24 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/pozdravlenie-1990998411.html
Путин поздравил Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством
Путин поздравил Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством - РИА Новости, 24.12.2024
Путин поздравил Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством
Президент РФ Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством и отметил стратегическое партнерство двух... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:18:00+03:00
2024-12-24T14:24:00+03:00
сербия
в мире
россия
александр вучич
владимир путин
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БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством и отметил стратегическое партнерство двух стран, сообщила администрация Вучича."Сердечно поздравляю Вас с предстоящими праздниками - Новым Годом и православным Рождеством. Российско-сербские отношения, которые основаны на давних традициях дружбы и духовной близости, в уходящем году успешно развивались в различных сферах в рамках стратегического партнёрства", - говорится в поздравлении.Российский лидер также выразил уверенность, что будет продолжена "активная совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки для благополучия наших народов".В заключение Путин пожелал семье и близким Вучича крепкого здоровья, счастья и успехов, а "всем гражданам Сербии мира и благополучия".
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сербия, в мире, россия, александр вучич, владимир путин
Сербия, В мире, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин
Путин поздравил Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством

Путин в поздравлении Вучичу с наступающими праздниками отметил партнерство стран

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством и отметил стратегическое партнерство двух стран, сообщила администрация Вучича.
«
"Сердечно поздравляю Вас с предстоящими праздниками - Новым Годом и православным Рождеством. Российско-сербские отношения, которые основаны на давних традициях дружбы и духовной близости, в уходящем году успешно развивались в различных сферах в рамках стратегического партнёрства", - говорится в поздравлении.
Российский лидер также выразил уверенность, что будет продолжена "активная совместная работа по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки для благополучия наших народов".
В заключение Путин пожелал семье и близким Вучича крепкого здоровья, счастья и успехов, а "всем гражданам Сербии мира и благополучия".
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