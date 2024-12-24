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Филимонов поздравил с Новым годом детей из центра "Флагман" - РИА Новости, 24.12.2024
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Вологодская область
 
10:41 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/pozdravlenie-1990951781.html
Филимонов поздравил с Новым годом детей из центра "Флагман"
Филимонов поздравил с Новым годом детей из центра "Флагман" - РИА Новости, 24.12.2024
Филимонов поздравил с Новым годом детей из центра "Флагман"
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил с наступающим Новым годом воспитанников вологодского центра помощи детям "Флагман", сообщает... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:41:00+03:00
2024-12-24T10:41:00+03:00
вологодская область
великий устюг
георгий филимонов
дед мороз
новый год
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил с наступающим Новым годом воспитанников вологодского центра помощи детям "Флагман", сообщает пресс-служба регионального правительства. Филимонов вручил подарки 28 воспитанникам центра, принявшим участие в социальной акции "Письмо Деду Морозу". "Накануне Нового года мы всегда ставим цели на следующий: стать сильным, преуспеть в учебе, выиграть соревнования, прочитать новую книгу. Поэтому что бы вы не загадали себе – всегда ставьте цели, мечтайте и следуйте своей мечте. Хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, настоящего счастья, благополучия, любви, добра и силы для достижения ваших целей", – цитирует пресс-служба Филимонова. Подарки получат все ребята из центров помощи детям Вологодской области, написавшие письма в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге в рамках акции "Письмо Деду Морозу". Сегодня глава региона также дал старт акции вручения новогодних подарков детям из семей участников специальной военной операции, детям из подшефного города Алчевска Луганской Народной Республики. "Мы начинаем нашу большую областную акцию, которая включает в себя вручение новогодних подарков 7,9 тысячам детей из семей участников специальной военной операции, 8,5 тысячам детей из подшефного города Алчевска Луганской Народной Республики и детям из наших социальных учреждений", – отметил Филимонов.
https://ria.ru/20241223/mintsifry-1990860566.html
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великий устюг, георгий филимонов, дед мороз, новый год
Вологодская область, Великий Устюг, Георгий Филимонов, Дед Мороз, Новый год
Филимонов поздравил с Новым годом детей из центра "Флагман"

Губернатор Филимонов поздравил с Новым годом детей из центра "Флагман"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГеоргий Филимонов
Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Георгий Филимонов
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил с наступающим Новым годом воспитанников вологодского центра помощи детям "Флагман", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Филимонов вручил подарки 28 воспитанникам центра, принявшим участие в социальной акции "Письмо Деду Морозу".
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"Накануне Нового года мы всегда ставим цели на следующий: стать сильным, преуспеть в учебе, выиграть соревнования, прочитать новую книгу. Поэтому что бы вы не загадали себе – всегда ставьте цели, мечтайте и следуйте своей мечте. Хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, настоящего счастья, благополучия, любви, добра и силы для достижения ваших целей", – цитирует пресс-служба Филимонова.
Подарки получат все ребята из центров помощи детям Вологодской области, написавшие письма в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге в рамках акции "Письмо Деду Морозу".
Сегодня глава региона также дал старт акции вручения новогодних подарков детям из семей участников специальной военной операции, детям из подшефного города Алчевска Луганской Народной Республики.
"Мы начинаем нашу большую областную акцию, которая включает в себя вручение новогодних подарков 7,9 тысячам детей из семей участников специальной военной операции, 8,5 тысячам детей из подшефного города Алчевска Луганской Народной Республики и детям из наших социальных учреждений", – отметил Филимонов.
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Вологодская областьВеликий УстюгГеоргий ФилимоновДед МорозНовый год
 
 
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