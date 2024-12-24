https://ria.ru/20241224/pozdravlenie-1990951781.html

Филимонов поздравил с Новым годом детей из центра "Флагман"

Филимонов поздравил с Новым годом детей из центра "Флагман" - РИА Новости, 24.12.2024

Филимонов поздравил с Новым годом детей из центра "Флагман"

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил с наступающим Новым годом воспитанников вологодского центра помощи детям "Флагман", сообщает... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:41:00+03:00

2024-12-24T10:41:00+03:00

2024-12-24T10:41:00+03:00

вологодская область

великий устюг

георгий филимонов

дед мороз

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107279_0:22:3100:1766_1920x0_80_0_0_e23c38226a6991ed30c4dbc5fe236a00.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поздравил с наступающим Новым годом воспитанников вологодского центра помощи детям "Флагман", сообщает пресс-служба регионального правительства. Филимонов вручил подарки 28 воспитанникам центра, принявшим участие в социальной акции "Письмо Деду Морозу". "Накануне Нового года мы всегда ставим цели на следующий: стать сильным, преуспеть в учебе, выиграть соревнования, прочитать новую книгу. Поэтому что бы вы не загадали себе – всегда ставьте цели, мечтайте и следуйте своей мечте. Хотел бы пожелать вам крепкого здоровья, настоящего счастья, благополучия, любви, добра и силы для достижения ваших целей", – цитирует пресс-служба Филимонова. Подарки получат все ребята из центров помощи детям Вологодской области, написавшие письма в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге в рамках акции "Письмо Деду Морозу". Сегодня глава региона также дал старт акции вручения новогодних подарков детям из семей участников специальной военной операции, детям из подшефного города Алчевска Луганской Народной Республики. "Мы начинаем нашу большую областную акцию, которая включает в себя вручение новогодних подарков 7,9 тысячам детей из семей участников специальной военной операции, 8,5 тысячам детей из подшефного города Алчевска Луганской Народной Республики и детям из наших социальных учреждений", – отметил Филимонов.

https://ria.ru/20241223/mintsifry-1990860566.html

https://ria.ru/20241223/demografiya-1990838489.html

великий устюг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

великий устюг, георгий филимонов, дед мороз, новый год