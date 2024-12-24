https://ria.ru/20241224/poteri-1990989684.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 24.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, бронетранспортер, боевую бронированную машину, станцию... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:42:00+03:00

2024-12-24T13:42:00+03:00

2024-12-24T13:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 200 боевиков ВСУ, бронетранспортер, боевую бронированную машину, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 43 510 военнослужащих, 253 танка, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортеров, 1316 боевых бронированных машин, 1179 автомобилей, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 80 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20241224/orban-1990975487.html

https://ria.ru/20241224/fp-1990938922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, россия