Рейтинг@Mail.ru
Студотряды присоединились к ликвидации последствий ЧП в Черном море - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/posledstvija-1991053904.html
Студотряды присоединились к ликвидации последствий ЧП в Черном море
Студотряды присоединились к ликвидации последствий ЧП в Черном море - РИА Новости, 24.12.2024
Студотряды присоединились к ликвидации последствий ЧП в Черном море
Российские студенческие отряды (РСО) присоединились к ликвидации последствий загрязнений мазутом в Черном море, в работах задействованы порядка 100 участников... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:23:00+03:00
2024-12-24T17:23:00+03:00
черное море
краснодарский край
анапа
госдума рф
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990812518_0:156:3073:1885_1920x0_80_0_0_5ead1c8275fe2b9bcbea97e8e5f9fc57.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские студенческие отряды (РСО) присоединились к ликвидации последствий загрязнений мазутом в Черном море, в работах задействованы порядка 100 участников РСО, сообщили в пресс-службе движения. Во вторник в Росмолодежи сообщали, что число добровольцев, помогающих ликвидировать последствия нефтяных загрязнений в Краснодарском крае, достигло уже 10 тысяч человек. "Сейчас в Анапе сложная экологическая ситуация, и порядка 100 участников Российских студенческих отрядов вместе с другими волонтерами помогают в уборке и очистке пляжей, спасении местной флоры и фауны. В такие моменты всегда важна слаженная совместная работа и поддержка. И участники РСО никогда не остаются в стороне и всегда знают, что каждая помощь сейчас важна", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя правления РСО Михаила Киселева. В работе по устранению последствий экокатастрофы также задействованы участники трудового педагогического проекта "Гагарин", сообщили в РСО. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html
черное море
краснодарский край
анапа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990812518_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0b63bf6d650be36fa5d7e19e377c7d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, краснодарский край, анапа, госдума рф, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Черное море, Краснодарский край, Анапа, Госдума РФ, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Студотряды присоединились к ликвидации последствий ЧП в Черном море

Студотряды привлекли к ликвидации последствий загрязнения мазутом в Черном море

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские студенческие отряды (РСО) присоединились к ликвидации последствий загрязнений мазутом в Черном море, в работах задействованы порядка 100 участников РСО, сообщили в пресс-службе движения.
Во вторник в Росмолодежи сообщали, что число добровольцев, помогающих ликвидировать последствия нефтяных загрязнений в Краснодарском крае, достигло уже 10 тысяч человек.
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
"Это начало". Что происходит на побережье Анапы после крушения танкеров
Вчера, 08:00
"Сейчас в Анапе сложная экологическая ситуация, и порядка 100 участников Российских студенческих отрядов вместе с другими волонтерами помогают в уборке и очистке пляжей, спасении местной флоры и фауны. В такие моменты всегда важна слаженная совместная работа и поддержка. И участники РСО никогда не остаются в стороне и всегда знают, что каждая помощь сейчас важна", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя правления РСО Михаила Киселева.
В работе по устранению последствий экокатастрофы также задействованы участники трудового педагогического проекта "Гагарин", сообщили в РСО.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
Волонтер ликвидирует последствия разлива нефтепродуктов на береговой линии в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
На Кубани обнаружили повторное загрязнение мазутом
20 декабря, 15:34
 
Черное мореКраснодарский крайАнапаГосдума РФФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском АктауКрушение рейса Баку — Грозный. Онлайн-репортаж10:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала