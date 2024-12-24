https://ria.ru/20241224/posledstvija-1991053904.html

Студотряды присоединились к ликвидации последствий ЧП в Черном море

Студотряды присоединились к ликвидации последствий ЧП в Черном море - РИА Новости, 24.12.2024

Студотряды присоединились к ликвидации последствий ЧП в Черном море

Российские студенческие отряды (РСО) присоединились к ликвидации последствий загрязнений мазутом в Черном море, в работах задействованы порядка 100 участников... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:23:00+03:00

2024-12-24T17:23:00+03:00

2024-12-24T17:23:00+03:00

черное море

краснодарский край

анапа

госдума рф

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские студенческие отряды (РСО) присоединились к ликвидации последствий загрязнений мазутом в Черном море, в работах задействованы порядка 100 участников РСО, сообщили в пресс-службе движения. Во вторник в Росмолодежи сообщали, что число добровольцев, помогающих ликвидировать последствия нефтяных загрязнений в Краснодарском крае, достигло уже 10 тысяч человек. "Сейчас в Анапе сложная экологическая ситуация, и порядка 100 участников Российских студенческих отрядов вместе с другими волонтерами помогают в уборке и очистке пляжей, спасении местной флоры и фауны. В такие моменты всегда важна слаженная совместная работа и поддержка. И участники РСО никогда не остаются в стороне и всегда знают, что каждая помощь сейчас важна", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя правления РСО Михаила Киселева. В работе по устранению последствий экокатастрофы также задействованы участники трудового педагогического проекта "Гагарин", сообщили в РСО. В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html

https://ria.ru/20241220/kuban-1990433521.html

черное море

краснодарский край

анапа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, краснодарский край, анапа, госдума рф, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия