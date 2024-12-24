Студотряды присоединились к ликвидации последствий ЧП в Черном море
Студотряды привлекли к ликвидации последствий загрязнения мазутом в Черном море
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Российские студенческие отряды (РСО) присоединились к ликвидации последствий загрязнений мазутом в Черном море, в работах задействованы порядка 100 участников РСО, сообщили в пресс-службе движения.
Во вторник в Росмолодежи сообщали, что число добровольцев, помогающих ликвидировать последствия нефтяных загрязнений в Краснодарском крае, достигло уже 10 тысяч человек.
"Сейчас в Анапе сложная экологическая ситуация, и порядка 100 участников Российских студенческих отрядов вместе с другими волонтерами помогают в уборке и очистке пляжей, спасении местной флоры и фауны. В такие моменты всегда важна слаженная совместная работа и поддержка. И участники РСО никогда не остаются в стороне и всегда знают, что каждая помощь сейчас важна", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя правления РСО Михаила Киселева.
В работе по устранению последствий экокатастрофы также задействованы участники трудового педагогического проекта "Гагарин", сообщили в РСО.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.
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