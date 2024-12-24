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У берегов Португалии могут находиться 250 затонувших кораблей с сокровищами - РИА Новости, 24.12.2024
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13:18 24.12.2024 (обновлено: 16:00 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/portugalija-1990985204.html
У берегов Португалии могут находиться 250 затонувших кораблей с сокровищами
У берегов Португалии могут находиться 250 затонувших кораблей с сокровищами - РИА Новости, 24.12.2024
У берегов Португалии могут находиться 250 затонувших кораблей с сокровищами
У берегов Португалии могут находиться сотни затонувших кораблей с сокровищами, заявил археолог из Нового университета Лиссабона Алешандри Монтейру. РИА Новости, 24.12.2024
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португалия
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в мире
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. У берегов Португалии могут находиться сотни затонувших кораблей с сокровищами, заявил археолог из Нового университета Лиссабона Алешандри Монтейру."Мы знаем, что есть 250 кораблей с сокровищами и что рано или поздно кто угодно может найти один из них", — приводит газета Observador его слова.Государство пока не может обеспечить защиту находки от охотников за ценным кладом, посетовал ученый.Согласно собранной историком базе данных, всего с 1500 года около Португалии затонули 8260 кораблей. Как утверждает Монтейру, одним из них может быть испанское судно, потерпевшее крушение в 1589 году у полуострова Троя при транспортировке 22 тонн золота и серебра.
https://ria.ru/20241110/tayna-1982615572.html
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португалия, лиссабон (город), в мире, археология
Португалия, Лиссабон (город), В мире, Археология
У берегов Португалии могут находиться 250 затонувших кораблей с сокровищами

Археолог Монтейру: у берегов Португалии находятся 250 кораблей с сокровищами

CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko / Вид на город Порту в Португалии
Вид на город Порту в Португалии - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Anastasia Glebko /
Вид на город Порту в Португалии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. У берегов Португалии могут находиться сотни затонувших кораблей с сокровищами, заявил археолог из Нового университета Лиссабона Алешандри Монтейру.
"Мы знаем, что есть 250 кораблей с сокровищами и что рано или поздно кто угодно может найти один из них", — приводит газета Observador его слова.
Государство пока не может обеспечить защиту находки от охотников за ценным кладом, посетовал ученый.
Согласно собранной историком базе данных, всего с 1500 года около Португалии затонули 8260 кораблей. Как утверждает Монтейру, одним из них может быть испанское судно, потерпевшее крушение в 1589 году у полуострова Троя при транспортировке 22 тонн золота и серебра.
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