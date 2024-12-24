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Более 10 тысяч жителей Курской области получили продуктовые наборы
Более 10 тысяч жителей Курской области получили продуктовые наборы - РИА Новости, 24.12.2024
Более 10 тысяч жителей Курской области получили продуктовые наборы
Свыше 10 тысяч жителей населенных пунктов Курской области уже получили продуктовые наборы на пункте приема и выдачи гуманитарной помощи, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:10:00+03:00
2024-12-24T17:10:00+03:00
2024-12-24T17:10:00+03:00
общество
курская область
россия
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Свыше 10 тысяч жителей населенных пунктов Курской области уже получили продуктовые наборы на пункте приема и выдачи гуманитарной помощи, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Куренков."Курянам на местах помогает аэромобильная группировка Тульского спасательного центра. В настоящее время сотрудники подразделения совместно с волонтерами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям работают на пункте приема и выдачи гуманитарной помощи, формируют и раздают продуктовые наборы населению. Ими уже обеспечено более 10 тысяч курян", - сказал он.Министр отметил, что в этом году 47 колонн МЧС России доставили пострадавшему населению Курской области более 1,2 тысячи тонн гуманитарной помощи.
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общество, курская область, россия, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Курская область, Россия, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Более 10 тысяч жителей Курской области получили продуктовые наборы
Куренков: более 10 тысяч жителей Курской области получили продуктовые наборы