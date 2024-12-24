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МВД задержало организаторов региональных сетей Sincere Systems Group Ltd - РИА Новости, 24.12.2024
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12:32 24.12.2024 (обновлено: 12:46 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/politsiya-1990978382.html
МВД задержало организаторов региональных сетей Sincere Systems Group Ltd
МВД задержало организаторов региональных сетей Sincere Systems Group Ltd - РИА Новости, 24.12.2024
МВД задержало организаторов региональных сетей Sincere Systems Group Ltd
Полиция задержала организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на 100 миллионов долларов, сообщила официальный... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:32:00+03:00
2024-12-24T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция задержала организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на 100 миллионов долларов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По ее словам, совместно с подразделениями МВД по Москве, Башкирии, Татарстану, Крыму, Якутии и представителями ФСБ России "пресечена противоправная деятельность организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group LTD".По предварительным данным, они организовали сеть представительств в российских регионах: сотрудники компании находили клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания, убеждая, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать средства, обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц, им демонстрировали примеры успешных вложений с высокой прибылью.Люди вносили депозит, переводя деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта, а "взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью", сказала Волк. Для введения клиентов в заблуждение в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита."Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные криптовалютные биржи. Одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооруженным формированиям этой страны. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов", - отметила Волк.Правоохранители провели более 30 обысков в Башкирии, Татарстане, Крыму, Севастополе и Московском регионе, изъяты средства связи, компьютерная техника, атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия, деньги, документы. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве."Двоим предполагаемым организаторам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тридцать человек доставлялись в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий", - добавила Волк.В настоящее время устанавливаются все участники и эпизоды противоправной деятельности.На сайте ЦБ компания Sincere Systems (Sincere Systems LTD, Sincere Systems Group) с августа 2021 года числится как имеющая признаки финансовой пирамиды. Зарегистрирована в Уфе.
https://ria.ru/20241224/kamchatka-1990929902.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, технологии, москва, россия, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральный банк рф (цб рф), севастополь
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия, Технологии, Москва, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Севастополь
МВД задержало организаторов региональных сетей Sincere Systems Group Ltd

Организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group Ltd задержали

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция задержала организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на 100 миллионов долларов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, совместно с подразделениями МВД по Москве, Башкирии, Татарстану, Крыму, Якутии и представителями ФСБ России "пресечена противоправная деятельность организаторов и руководителей компании Sincere Systems Group LTD".
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По предварительным данным, они организовали сеть представительств в российских регионах: сотрудники компании находили клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания, убеждая, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать средства, обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц, им демонстрировали примеры успешных вложений с высокой прибылью.
Люди вносили депозит, переводя деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта, а "взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью", сказала Волк. Для введения клиентов в заблуждение в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
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"Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные криптовалютные биржи. Одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооруженным формированиям этой страны. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов", - отметила Волк.
Правоохранители провели более 30 обысков в Башкирии, Татарстане, Крыму, Севастополе и Московском регионе, изъяты средства связи, компьютерная техника, атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия, деньги, документы. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.
"Двоим предполагаемым организаторам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тридцать человек доставлялись в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий", - добавила Волк.
В настоящее время устанавливаются все участники и эпизоды противоправной деятельности.
На сайте ЦБ компания Sincere Systems (Sincere Systems LTD, Sincere Systems Group) с августа 2021 года числится как имеющая признаки финансовой пирамиды. Зарегистрирована в Уфе.
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