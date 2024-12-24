МВД задержало организаторов региональных сетей Sincere Systems Group Ltd
Организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group Ltd задержали
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Полиция задержала организаторов региональных сетей компании Sincere Systems Group LTD по делу о мошенничестве на 100 миллионов долларов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, они организовали сеть представительств в российских регионах: сотрудники компании находили клиентов, с которыми проводили семинары, вебинары и собрания, убеждая, что компания успешно торгует на рынке FOREX и работает в других направлениях, в том числе связанных с применением в биржевой торговле искусственного интеллекта. Тем, кто согласится инвестировать средства, обещали доход в размере от 3 до 30% в месяц, им демонстрировали примеры успешных вложений с высокой прибылью.
Люди вносили депозит, переводя деньги на сервис по покупке криптовалюты, которая затем направлялась на кошельки организаторов проекта, а "взамен вкладчики получали выпускаемые компанией цифровые активы, не обладающие реальной ценностью", сказала Волк. Для введения клиентов в заблуждение в их электронных личных кабинетах отображался баланс, который искусственно увеличивался якобы в результате успешной торговли. Вывести вложенные средства аферисты не позволяли под предлогом блокировки счетов компании и проведения аудита.
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"Полученные организаторами схемы средства направлялись на различные криптовалютные биржи. Одна из них имеет украинский адрес и известна тем, что оказывает поддержку вооруженным формированиям этой страны. Общий объем денежных средств, полученных лидерами проекта у граждан Российской Федерации, составил более 100 млн долларов", - отметила Волк.
Правоохранители провели более 30 обысков в Башкирии, Татарстане, Крыму, Севастополе и Московском регионе, изъяты средства связи, компьютерная техника, атрибутика проекта, материалы с алгоритмами психологического воздействия, деньги, документы. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.
"Двоим предполагаемым организаторам криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Тридцать человек доставлялись в подразделения полиции для проведения необходимых следственных действий", - добавила Волк.
В настоящее время устанавливаются все участники и эпизоды противоправной деятельности.
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