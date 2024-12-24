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На Алтае полицейский сбил ребенка и пытался это скрыть - РИА Новости, 24.12.2024
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10:02 24.12.2024 (обновлено: 13:37 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/politseyskiy-1990943859.html
На Алтае полицейский сбил ребенка и пытался это скрыть
На Алтае полицейский сбил ребенка и пытался это скрыть - РИА Новости, 24.12.2024
На Алтае полицейский сбил ребенка и пытался это скрыть
В Республике Алтай полицейский сбил десятилетнего мальчика, уехал с места ДТП и вместе со своим начальником попытался скрыть преступление, сообщили в СУ СК по... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:02:00+03:00
2024-12-24T13:37:00+03:00
происшествия
россия
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БАРНАУЛ, 24 дек – РИА Новости. В Республике Алтай полицейский сбил десятилетнего мальчика, уехал с места ДТП и вместе со своим начальником попытался скрыть преступление, сообщили в СУ СК по региону."Следствием установлено, что 7 июля 2024 сотрудник полиции совершил дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого малолетнему пешеходу были причинены телесные повреждения", — говорится в сообщении.Нарушитель работал оперативным дежурным. Вместе с начальником отдела полиции и инспектором по делам несовершеннолетних они не зарегистрировали ДТП и не провели проверку, тем самым скрыв преступление.Уголовное дело возбудили по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной и иной личной заинтересованности". Расследование в отношении полицейского и его начальника уже завершилось. Уголовное дело против инспектора по делам несовершеннолетних выделили в отдельное производство, его расследование продолжается.Кроме того, завершено расследование против полицейского по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью" и "Сокрытие с места происшествия".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Алтай, по указанным фактам проводится проверка. Если вина фигурантов дела подтвердится, они понесут наказание, предусмотренное законом.
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происшествия, россия, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Алтай, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае полицейский сбил ребенка и пытался это скрыть

На Алтае полицейский сбил ребенка и вместе с начальником пытался это скрыть

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 24 дек – РИА Новости. В Республике Алтай полицейский сбил десятилетнего мальчика, уехал с места ДТП и вместе со своим начальником попытался скрыть преступление, сообщили в СУ СК по региону.
"Следствием установлено, что 7 июля 2024 сотрудник полиции совершил дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого малолетнему пешеходу были причинены телесные повреждения", — говорится в сообщении.
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Нарушитель работал оперативным дежурным. Вместе с начальником отдела полиции и инспектором по делам несовершеннолетних они не зарегистрировали ДТП и не провели проверку, тем самым скрыв преступление.
Уголовное дело возбудили по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной и иной личной заинтересованности". Расследование в отношении полицейского и его начальника уже завершилось. Уголовное дело против инспектора по делам несовершеннолетних выделили в отдельное производство, его расследование продолжается.
Кроме того, завершено расследование против полицейского по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью" и "Сокрытие с места происшествия".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Алтай, по указанным фактам проводится проверка. Если вина фигурантов дела подтвердится, они понесут наказание, предусмотренное законом.
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ПроисшествияРоссияРеспублика АлтайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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