https://ria.ru/20241224/politseyskiy-1990943859.html

На Алтае полицейский сбил ребенка и пытался это скрыть

На Алтае полицейский сбил ребенка и пытался это скрыть - РИА Новости, 24.12.2024

На Алтае полицейский сбил ребенка и пытался это скрыть

В Республике Алтай полицейский сбил десятилетнего мальчика, уехал с места ДТП и вместе со своим начальником попытался скрыть преступление, сообщили в СУ СК по... РИА Новости, 24.12.2024

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2024-12-24T10:02:00+03:00

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происшествия

россия

республика алтай

следственный комитет россии (ск рф)

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БАРНАУЛ, 24 дек – РИА Новости. В Республике Алтай полицейский сбил десятилетнего мальчика, уехал с места ДТП и вместе со своим начальником попытался скрыть преступление, сообщили в СУ СК по региону."Следствием установлено, что 7 июля 2024 сотрудник полиции совершил дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого малолетнему пешеходу были причинены телесные повреждения", — говорится в сообщении.Нарушитель работал оперативным дежурным. Вместе с начальником отдела полиции и инспектором по делам несовершеннолетних они не зарегистрировали ДТП и не провели проверку, тем самым скрыв преступление.Уголовное дело возбудили по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстной и иной личной заинтересованности". Расследование в отношении полицейского и его начальника уже завершилось. Уголовное дело против инспектора по делам несовершеннолетних выделили в отдельное производство, его расследование продолжается.Кроме того, завершено расследование против полицейского по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью" и "Сокрытие с места происшествия".Как сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Алтай, по указанным фактам проводится проверка. Если вина фигурантов дела подтвердится, они понесут наказание, предусмотренное законом.

https://ria.ru/20241223/bastrykin-1990825772.html

https://ria.ru/20241223/avtobus-1990754621.html

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республика алтай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, республика алтай, следственный комитет россии (ск рф)