https://ria.ru/20241224/podzhog-1990972325.html

Двух подростков обвинили в поджоге снегоуборщика в Тобольске

Двух подростков обвинили в поджоге снегоуборщика в Тобольске - РИА Новости, 24.12.2024

Двух подростков обвинили в поджоге снегоуборщика в Тобольске

Двум подросткам предъявлено обвинение по делу о совершении теракта за поджог железнодорожного снегоуборщика в Тобольске Тюменской области, сообщила пресс-служба РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T12:04:00+03:00

2024-12-24T12:04:00+03:00

2024-12-24T12:12:00+03:00

происшествия

тобольск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Двум подросткам предъявлено обвинение по делу о совершении теракта за поджог железнодорожного снегоуборщика в Тобольске Тюменской области, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Двум несовершеннолетним жителям региона предъявлено обвинение в связи с совершением террористического акта на объектах железной дороги. Действия обвиняемых квалифицированы по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", – говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемые в конце декабря совершили террористический акт на железнодорожном объекте в черте Тобольска. С указанной целью злоумышленники совершили поджог железнодорожного снегоуборщика на станции Тобольск Свердловской железной дороги, отмечает ведомство."Обвиняемые были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и УТ МВД по Уральскому федеральному округу", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990928798.html

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тобольск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тобольск, следственный комитет россии (ск рф)