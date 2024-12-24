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Двух подростков обвинили в поджоге снегоуборщика в Тобольске
Двух подростков обвинили в поджоге снегоуборщика в Тобольске - РИА Новости, 24.12.2024
Двух подростков обвинили в поджоге снегоуборщика в Тобольске
Двум подросткам предъявлено обвинение по делу о совершении теракта за поджог железнодорожного снегоуборщика в Тобольске Тюменской области, сообщила пресс-служба РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T12:04:00+03:00
2024-12-24T12:04:00+03:00
2024-12-24T12:12:00+03:00
происшествия
тобольск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Двум подросткам предъявлено обвинение по делу о совершении теракта за поджог железнодорожного снегоуборщика в Тобольске Тюменской области, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России."Двум несовершеннолетним жителям региона предъявлено обвинение в связи с совершением террористического акта на объектах железной дороги. Действия обвиняемых квалифицированы по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)", – говорится в сообщении.По версии следствия, обвиняемые в конце декабря совершили террористический акт на железнодорожном объекте в черте Тобольска. С указанной целью злоумышленники совершили поджог железнодорожного снегоуборщика на станции Тобольск Свердловской железной дороги, отмечает ведомство."Обвиняемые были задержаны сотрудниками РУФСБ России по Тюменской области и УТ МВД по Уральскому федеральному округу", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241224/vladivostok-1990928798.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тобольск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тобольск, Следственный комитет России (СК РФ)
Двух подростков обвинили в поджоге снегоуборщика в Тобольске
Двух подростков обвинили в теракте из-за поджога снегоуборщика в Тобольске