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Подростка, напавшего на учеников в краснодарской школе, оштрафовали - РИА Новости, 24.12.2024
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11:20 24.12.2024 (обновлено: 11:37 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/podrostok-1990961503.html
Подростка, напавшего на учеников в краснодарской школе, оштрафовали
Подростка, напавшего на учеников в краснодарской школе, оштрафовали - РИА Новости, 24.12.2024
Подростка, напавшего на учеников в краснодарской школе, оштрафовали
Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей подростка, в декабре напавшего на сверстников в школе в Краснодаре, он будет выслан из РФ вместе с родителями, сообщили в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:20:00+03:00
2024-12-24T11:37:00+03:00
краснодар
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КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей подростка, в декабре напавшего на сверстников в школе в Краснодаре, он будет выслан из РФ вместе с родителями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение."Рассмотрено уголовное дело в отношении молодого человека 2010 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. (хулиганство - ред.)… Суд признал молодого человека виновным. С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.По версии следствия, 14-летний подросток провоцировал в школе конфликт со сверстником, который перерос в драку, ударил по голове и телу, а когда "встретил сопротивление", нанес ему ножом несколько ударов в грудь, живот и бедра, квалифицирующиеся как "легкий вред здоровью".Ранее также стало известно, что родителей подростка - граждан Армении - выдворят из страны за нарушение режима пребывания в РФ.
https://ria.ru/20241218/tjumen-1989929055.html
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краснодар, россия, происшествия
Краснодар, Россия, Происшествия
Подростка, напавшего на учеников в краснодарской школе, оштрафовали

Суд оштрафовал подростка, напавшего на сверстников в школе в Краснодаре

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей подростка, в декабре напавшего на сверстников в школе в Краснодаре, он будет выслан из РФ вместе с родителями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.
По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
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18 декабря, 15:24
"Рассмотрено уголовное дело в отношении молодого человека 2010 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. (хулиганство - ред.)… Суд признал молодого человека виновным. С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 14-летний подросток провоцировал в школе конфликт со сверстником, который перерос в драку, ударил по голове и телу, а когда "встретил сопротивление", нанес ему ножом несколько ударов в грудь, живот и бедра, квалифицирующиеся как "легкий вред здоровью".
Ранее также стало известно, что родителей подростка - граждан Армении - выдворят из страны за нарушение режима пребывания в РФ.
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