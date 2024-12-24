Подростка, напавшего на учеников в краснодарской школе, оштрафовали
Суд оштрафовал подростка, напавшего на сверстников в школе в Краснодаре
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей подростка, в декабре напавшего на сверстников в школе в Краснодаре, он будет выслан из РФ вместе с родителями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.
По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение.
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"Рассмотрено уголовное дело в отношении молодого человека 2010 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. (хулиганство - ред.)… Суд признал молодого человека виновным. С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 14-летний подросток провоцировал в школе конфликт со сверстником, который перерос в драку, ударил по голове и телу, а когда "встретил сопротивление", нанес ему ножом несколько ударов в грудь, живот и бедра, квалифицирующиеся как "легкий вред здоровью".
Ранее также стало известно, что родителей подростка - граждан Армении - выдворят из страны за нарушение режима пребывания в РФ.
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