https://ria.ru/20241224/podrostok-1990961503.html

Подростка, напавшего на учеников в краснодарской школе, оштрафовали

Подростка, напавшего на учеников в краснодарской школе, оштрафовали - РИА Новости, 24.12.2024

Подростка, напавшего на учеников в краснодарской школе, оштрафовали

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей подростка, в декабре напавшего на сверстников в школе в Краснодаре, он будет выслан из РФ вместе с родителями, сообщили в... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:20:00+03:00

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краснодар

россия

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КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей подростка, в декабре напавшего на сверстников в школе в Краснодаре, он будет выслан из РФ вместе с родителями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Кубани.По данным властей, вечером 6 декабря в филиале школы №94 в результате конфликта двое подростков получили ножевые ранения. По информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, были госпитализированы четыре ребенка. Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности и хулиганства. Как позднее уточнили в оперштабе региона, все пострадавшие дети выписаны из больницы и переведены на амбулаторное лечение."Рассмотрено уголовное дело в отношении молодого человека 2010 г.р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. (хулиганство - ред.)… Суд признал молодого человека виновным. С учетом возраста подсудимого, а также ряда других обстоятельств судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. После уплаты штрафа он вместе с родителями будет выдворен за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.По версии следствия, 14-летний подросток провоцировал в школе конфликт со сверстником, который перерос в драку, ударил по голове и телу, а когда "встретил сопротивление", нанес ему ножом несколько ударов в грудь, живот и бедра, квалифицирующиеся как "легкий вред здоровью".Ранее также стало известно, что родителей подростка - граждан Армении - выдворят из страны за нарушение режима пребывания в РФ.

https://ria.ru/20241218/tjumen-1989929055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

краснодар, россия, происшествия