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Россиянам назвали самые вероятные подарки на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024
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05:22 24.12.2024
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Россиянам назвали самые вероятные подарки на Новый год
Россиянам назвали самые вероятные подарки на Новый год - РИА Новости, 24.12.2024
Россиянам назвали самые вероятные подарки на Новый год
Россияне в этот Новый год с большой долей вероятности могут получить в подарок товары для дома, косметику и бытовую технику - в декабре количество покупок этих... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне в этот Новый год с большой долей вероятности могут получить в подарок товары для дома, косметику и бытовую технику - в декабре количество покупок этих товаров выросло сильнее всего по сравнению с остальным годом, рассказали РИА Новости аналитики "МТС Банка". "Аналитики выделили пять категорий, в которых в декабре 2024 года больше всего увеличилось количество транзакций по сравнению с остальными месяцами года... Наибольшая вероятность у россиян получить в качестве новогоднего подарка предметы для интерьера или необходимые в быту – 36%. Именно в магазинах товаров для дома самое большое количество продаж", - рассказали аналитики. Они провели исследование на основании анализа обезличенных данных по картам клиентов банка во всех регионах России. При этом учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2024 года. Для расчета вероятности получения подарка за 100% бралось количество транзакций, совершенных по рассматриваемым категориям. Аналитики добавили, что средний чек покупки товаров из категории товаров для дома составил 2650 рублей. Вторую по значимости долю в 23% заняли подарки из категории косметики и парфюмерии. Средний чек покупки таких товаров в декабре составил 2000 рублей. Кроме того, перед Новым годом россияне заметно нарастили покупку бытовой техники или электроники - среди рассматриваемых категорий такие товары заняли долю в 15%. В среднем подобные подарки обходятся россиянам в 8950 рублей. "Получить в подарок игрушку - вероятность 14%... Выбор здесь широкий: от плюшевой игрушки до коллекционной фигурки или от новогоднего украшения до конструктора. Средний чек в магазинах игрушек в декабре 2024 года - 1750 рублей", - добавили аналитики банка. Пятерку подарков, которые скорее всего получат россияне в этом году, замкнули смартфоны, наушники, умные часы и другие гаджеты, а также аксессуары к ним. "Средний чек в этой категории 12100 рублей", - заключили аналитики банка.
https://ria.ru/20241205/megamarket-1987501150.html
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россия, мтс
Россия, МТС
Россиянам назвали самые вероятные подарки на Новый год

"МТС Банк": россияне в Новый год могут получить товары для дома и косметику

© Fotolia / ganzo12Новогодние подарки под елкой
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Fotolia / ganzo12
Новогодние подарки под елкой. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россияне в этот Новый год с большой долей вероятности могут получить в подарок товары для дома, косметику и бытовую технику - в декабре количество покупок этих товаров выросло сильнее всего по сравнению с остальным годом, рассказали РИА Новости аналитики "МТС Банка".
"Аналитики выделили пять категорий, в которых в декабре 2024 года больше всего увеличилось количество транзакций по сравнению с остальными месяцами года... Наибольшая вероятность у россиян получить в качестве новогоднего подарка предметы для интерьера или необходимые в быту – 36%. Именно в магазинах товаров для дома самое большое количество продаж", - рассказали аналитики.
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Они провели исследование на основании анализа обезличенных данных по картам клиентов банка во всех регионах России. При этом учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2024 года. Для расчета вероятности получения подарка за 100% бралось количество транзакций, совершенных по рассматриваемым категориям.
Аналитики добавили, что средний чек покупки товаров из категории товаров для дома составил 2650 рублей. Вторую по значимости долю в 23% заняли подарки из категории косметики и парфюмерии. Средний чек покупки таких товаров в декабре составил 2000 рублей.
Кроме того, перед Новым годом россияне заметно нарастили покупку бытовой техники или электроники - среди рассматриваемых категорий такие товары заняли долю в 15%. В среднем подобные подарки обходятся россиянам в 8950 рублей.
"Получить в подарок игрушку - вероятность 14%... Выбор здесь широкий: от плюшевой игрушки до коллекционной фигурки или от новогоднего украшения до конструктора. Средний чек в магазинах игрушек в декабре 2024 года - 1750 рублей", - добавили аналитики банка.
Пятерку подарков, которые скорее всего получат россияне в этом году, замкнули смартфоны, наушники, умные часы и другие гаджеты, а также аксессуары к ним. "Средний чек в этой категории 12100 рублей", - заключили аналитики банка.
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