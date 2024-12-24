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На Кубани загрязненные мазутом пляжи обработают сорбентом - РИА Новости, 24.12.2024
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14:32 24.12.2024 (обновлено: 15:02 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/plyazhi-1991003481.html
На Кубани загрязненные мазутом пляжи обработают сорбентом
На Кубани загрязненные мазутом пляжи обработают сорбентом - РИА Новости, 24.12.2024
На Кубани загрязненные мазутом пляжи обработают сорбентом
Два галечных пляжа на Кубани, загрязненных мазутом после крушения танкеров, будут обработаны сорбентом из-за сложностей работы спецтехники на таких участках,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:32:00+03:00
2024-12-24T15:02:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
владимир путин
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КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Два галечных пляжа на Кубани, загрязненных мазутом после крушения танкеров, будут обработаны сорбентом из-за сложностей работы спецтехники на таких участках, сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов. ″Камни, галька, с учетом того, что сложно зайти туда и технике, принято решение, что обрабатывается сорбентом. У нас есть два участка таких, соответственно, завезем туда сорбент, но там работают только профессиональные спасатели, аттестованные аварийно-спасательные формирования. Но там, где камни-гальки, мы не допускаем туда волонтёров в целях вопроса безопасности″, - сказал Потахов.В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Как сообщал накануне оперштаб Кубани, специалисты обработали сорбентом больше 24 тысяч квадратных метров акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
https://ria.ru/20241224/ekologiya-1990900648.html
россия
краснодарский край
керченский пролив
черное море
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происшествия, россия, краснодарский край, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, владимир путин, черное море
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Владимир Путин, Черное море
На Кубани загрязненные мазутом пляжи обработают сорбентом

На Кубани два галечных пляжа, загрязненных мазутом, обработают сорбентом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
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КРАСНОДАР, 24 дек – РИА Новости. Два галечных пляжа на Кубани, загрязненных мазутом после крушения танкеров, будут обработаны сорбентом из-за сложностей работы спецтехники на таких участках, сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов.
«

″Камни, галька, с учетом того, что сложно зайти туда и технике, принято решение, что обрабатывается сорбентом. У нас есть два участка таких, соответственно, завезем туда сорбент, но там работают только профессиональные спасатели, аттестованные аварийно-спасательные формирования. Но там, где камни-гальки, мы не допускаем туда волонтёров в целях вопроса безопасности″, - сказал Потахов.

В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть 239" с 14 моряками на борту. Росморречфлот уточнял, что крушение произошло в Черном море из-за шторма, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов. Как сообщал накануне оперштаб Кубани, специалисты обработали сорбентом больше 24 тысяч квадратных метров акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.
Президент России Владимир Путин назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Он заявил, что нужно уже сейчас думать о том, что делать с затопленным топливом после аварии в Керченском проливе, и вытаскивать танкеры на берег.
Волонтеры собирают мазут на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
"Это начало". Что происходит на побережье Анапы после крушения танкеров
Вчера, 08:00
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайКерченский проливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливеВладимир ПутинЧерное море
 
 
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