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Путин отметил вклад Пиотровского в культуру - РИА Новости, 24.12.2024
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Культура
 
17:49 24.12.2024 (обновлено: 18:08 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/piotrovskiy-1991060833.html
Путин отметил вклад Пиотровского в культуру
Путин отметил вклад Пиотровского в культуру - РИА Новости, 24.12.2024
Путин отметил вклад Пиотровского в культуру
Президент России Владимир Путин отметил вклад директора Эрмитажа Михаила Пиотровского в мировую культуру и его принципиальную гражданскую позицию. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T17:49:00+03:00
2024-12-24T18:08:00+03:00
культура
россия
михаил пиотровский
владимир путин
государственный эрмитаж
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад директора Эрмитажа Михаила Пиотровского в мировую культуру и его принципиальную гражданскую позицию. Глава государства сказал об этом, вручая руководителю музея орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ о присвоении награды был подписан двумя неделями ранее, к 80-летию Пиотровского. "Вы по праву занимаете достойное место в ряду выдающихся представителей отечественной и мировой культуры. И, особо отмечу, остаетесь человеком с принципиальной гражданской позицией", - сказал Путин. Президент поздравил Пиотровского с прошедшим юбилеем. "Рад возможности сделать это лично. И, что особенно приятно, здесь, в стенах Государственного Эрмитажа, вручить вам орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Теперь вы стали полным кавалером этого ордена", - обратился он к директору Эрмитажа. Глава государства указал, что эта награда – символ признания огромного вклада Пиотровского в развитие отечественной культуры, сохранение ее богатейшего наследия. "В этом году музейное сообщество нашей страны отмечает 260-летие Государственного Эрмитажа, которому вы посвятили долгие годы своей жизни, плодотворной научной и творческой деятельности. И, действительно, во многом благодаря вашему таланту, энергии, знаниям возможности Государственного Эрмитажа значительно расширились", - указал президент. Он отметил, что сегодня Эрмитаж – это современный музейный центр, где реализуются интересные, смелые, перспективные научные, творческие и просветительские проекты. "Закономерно, что он пользуется огромной любовью и популярностью у посетителей", - добавил Путин.Пиотровский поблагодарил главу государства за высокую награду. "Для меня это огромная, очень высокая честь. Это признание того, что мы (все, кто собрались здесь) делаем на благо России, на благо российской культуры", - сказал Пиотровский.Он особо отметил тот факт, что торжественная церемония состоялась в Эрмитаже - "в одном из самых красивых музейных залов мира". "Перед тем, как получить орден, я смог показать кое-что из того, за что этот орден дан Эрмитажу", - заметил директор музея.Пиотровский отреагировал и на слова президента о его принципиальной гражданской позиции. "Сейчас такое важное время, когда нужно выбирать позиции и сосредоточиваться. Вот мы сосредоточиваемся на глубокой музейной работе", - отметил деятель."Мы понимаем нашу глубокую ответственность перед страной", - заверил он. Пиотровский обратил внимание на то, что Эрмитаж как музейный флагман помогает воспитывать в людях патриотизм, гордость за свою страну.
https://ria.ru/20241209/piotrovskiy-1988104571.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Награждение Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент вручил генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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РИА Новости
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россия, михаил пиотровский, владимир путин, государственный эрмитаж, новости культуры
Культура, Россия, Михаил Пиотровский, Владимир Путин, Государственный Эрмитаж, Новости культуры
Путин отметил вклад Пиотровского в культуру

Путин назвал Пиотровского человеком с принципиальной гражданской позицией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского
Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад директора Эрмитажа Михаила Пиотровского в мировую культуру и его принципиальную гражданскую позицию.
Глава государства сказал об этом, вручая руководителю музея орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ о присвоении награды был подписан двумя неделями ранее, к 80-летию Пиотровского.
«
"Вы по праву занимаете достойное место в ряду выдающихся представителей отечественной и мировой культуры. И, особо отмечу, остаетесь человеком с принципиальной гражданской позицией", - сказал Путин.
Президент поздравил Пиотровского с прошедшим юбилеем. "Рад возможности сделать это лично. И, что особенно приятно, здесь, в стенах Государственного Эрмитажа, вручить вам орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Теперь вы стали полным кавалером этого ордена", - обратился он к директору Эрмитажа.
Глава государства указал, что эта награда – символ признания огромного вклада Пиотровского в развитие отечественной культуры, сохранение ее богатейшего наследия. "В этом году музейное сообщество нашей страны отмечает 260-летие Государственного Эрмитажа, которому вы посвятили долгие годы своей жизни, плодотворной научной и творческой деятельности. И, действительно, во многом благодаря вашему таланту, энергии, знаниям возможности Государственного Эрмитажа значительно расширились", - указал президент.
Он отметил, что сегодня Эрмитаж – это современный музейный центр, где реализуются интересные, смелые, перспективные научные, творческие и просветительские проекты. "Закономерно, что он пользуется огромной любовью и популярностью у посетителей", - добавил Путин.
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Путин поздравил Пиотровского с 80-летним юбилеем
9 декабря, 10:33
Пиотровский поблагодарил главу государства за высокую награду. "Для меня это огромная, очень высокая честь. Это признание того, что мы (все, кто собрались здесь) делаем на благо России, на благо российской культуры", - сказал Пиотровский.
Он особо отметил тот факт, что торжественная церемония состоялась в Эрмитаже - "в одном из самых красивых музейных залов мира". "Перед тем, как получить орден, я смог показать кое-что из того, за что этот орден дан Эрмитажу", - заметил директор музея.
Пиотровский отреагировал и на слова президента о его принципиальной гражданской позиции. "Сейчас такое важное время, когда нужно выбирать позиции и сосредоточиваться. Вот мы сосредоточиваемся на глубокой музейной работе", - отметил деятель.
«
"Мы понимаем нашу глубокую ответственность перед страной", - заверил он. Пиотровский обратил внимание на то, что Эрмитаж как музейный флагман помогает воспитывать в людях патриотизм, гордость за свою страну.
Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный Эрмитаж в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского. 24 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Путин рассказал, что любит посещать Эрмитаж
Вчера, 17:49
 
КультураРоссияМихаил ПиотровскийВладимир ПутинГосударственный ЭрмитажНовости культуры
 
 
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