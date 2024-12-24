https://ria.ru/20241224/piotrovskiy-1991060833.html

Путин отметил вклад Пиотровского в культуру

Путин отметил вклад Пиотровского в культуру - РИА Новости, 24.12.2024

Путин отметил вклад Пиотровского в культуру

Президент России Владимир Путин отметил вклад директора Эрмитажа Михаила Пиотровского в мировую культуру и его принципиальную гражданскую позицию. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T17:49:00+03:00

2024-12-24T17:49:00+03:00

2024-12-24T18:08:00+03:00

культура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад директора Эрмитажа Михаила Пиотровского в мировую культуру и его принципиальную гражданскую позицию. Глава государства сказал об этом, вручая руководителю музея орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ о присвоении награды был подписан двумя неделями ранее, к 80-летию Пиотровского. "Вы по праву занимаете достойное место в ряду выдающихся представителей отечественной и мировой культуры. И, особо отмечу, остаетесь человеком с принципиальной гражданской позицией", - сказал Путин. Президент поздравил Пиотровского с прошедшим юбилеем. "Рад возможности сделать это лично. И, что особенно приятно, здесь, в стенах Государственного Эрмитажа, вручить вам орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Теперь вы стали полным кавалером этого ордена", - обратился он к директору Эрмитажа. Глава государства указал, что эта награда – символ признания огромного вклада Пиотровского в развитие отечественной культуры, сохранение ее богатейшего наследия. "В этом году музейное сообщество нашей страны отмечает 260-летие Государственного Эрмитажа, которому вы посвятили долгие годы своей жизни, плодотворной научной и творческой деятельности. И, действительно, во многом благодаря вашему таланту, энергии, знаниям возможности Государственного Эрмитажа значительно расширились", - указал президент. Он отметил, что сегодня Эрмитаж – это современный музейный центр, где реализуются интересные, смелые, перспективные научные, творческие и просветительские проекты. "Закономерно, что он пользуется огромной любовью и популярностью у посетителей", - добавил Путин.Пиотровский поблагодарил главу государства за высокую награду. "Для меня это огромная, очень высокая честь. Это признание того, что мы (все, кто собрались здесь) делаем на благо России, на благо российской культуры", - сказал Пиотровский.Он особо отметил тот факт, что торжественная церемония состоялась в Эрмитаже - "в одном из самых красивых музейных залов мира". "Перед тем, как получить орден, я смог показать кое-что из того, за что этот орден дан Эрмитажу", - заметил директор музея.Пиотровский отреагировал и на слова президента о его принципиальной гражданской позиции. "Сейчас такое важное время, когда нужно выбирать позиции и сосредоточиваться. Вот мы сосредоточиваемся на глубокой музейной работе", - отметил деятель."Мы понимаем нашу глубокую ответственность перед страной", - заверил он. Пиотровский обратил внимание на то, что Эрмитаж как музейный флагман помогает воспитывать в людях патриотизм, гордость за свою страну.

https://ria.ru/20241209/piotrovskiy-1988104571.html

https://ria.ru/20241224/ermitazh-1991061092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Награждение Пиотровского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Президент вручил генеральному директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. 2024-12-24T17:49 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил пиотровский, владимир путин, государственный эрмитаж, новости культуры