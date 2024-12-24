https://ria.ru/20241224/pereedanie-1990920616.html

Диетолог предупредила об опасности даже однократного переедания в Новый год

Диетолог предупредила об опасности даже однократного переедания в Новый год - РИА Новости, 24.12.2024

Диетолог предупредила об опасности даже однократного переедания в Новый год

Даже однократное переедание за новогодним столом может привести к плохому самочувствию, острому нарушению функции органов желудочно-кишечного тракта или к... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T03:11:00+03:00

2024-12-24T03:11:00+03:00

2024-12-24T03:11:00+03:00

общество

антонина стародубова

новый год

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Даже однократное переедание за новогодним столом может привести к плохому самочувствию, острому нарушению функции органов желудочно-кишечного тракта или к обострению хронических заболеваний, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Традиционный для нас праздничный новогодний праздничный стол бывает излишне изобилен жирными, солеными и сладкими блюдами. Кроме того, новогоднее угощение, еда и напитки, зачастую приготавливается и выставляется на стол в очень больших, чрезмерных количествах. Даже однократное переедание может привести к плохому самочувствию, нарушению функции органов желудочно-кишечного тракта или к обострению хронических заболеваний – в этом случае не следует заниматься самолечением и необходимо обратиться за медицинской помощью к врачу", - рассказала Стародубова. По ее словам, полностью отказываться от праздничного угощения не нужно, но меру соблюдать необходимо. "Важно понимать, что нет абсолютно вредных или полезных продуктов и блюд. А есть группы продуктов, которые ежедневно должны присутствовать в нашем рационе питания, и такие, которые можно употреблять лишь иногда, время от времени, и в небольшом количестве", - добавила диетолог.

https://ria.ru/20241219/dietolog-1990027494.html

https://ria.ru/20241216/kholodets-1989354102.html

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общество, антонина стародубова, новый год