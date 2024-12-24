https://ria.ru/20241224/pentagon-1990951558.html
Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории
Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории - РИА Новости, 24.12.2024
Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории
Специалисты Пентагона на постоянной основе работают в созданной в 2024 году лаборатории в Нигерии, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:39:00+03:00
2024-12-24T10:39:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты Пентагона на постоянной основе работают в созданной в 2024 году лаборатории в Нигерии, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "В Нигерии в 2024 году созданы совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория вооруженных сил республики, в штат которой на постоянной основе включены 10 специалистов минобороны США", - сказал Ртищев.
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нигерия, алексей ртищев, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, в мире
Нигерия, Алексей Ртищев, Министерство обороны США, Вооруженные силы РФ, В мире
Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории
Ртищев: специалисты Пентагона работают в созданной в Нигерии лаборатории