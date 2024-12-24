Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 24.12.2024 (обновлено: 10:40 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/pentagon-1990951558.html
Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории
Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории - РИА Новости, 24.12.2024
Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории
Специалисты Пентагона на постоянной основе работают в созданной в 2024 году лаборатории в Нигерии, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:39:00+03:00
2024-12-24T10:40:00+03:00
нигерия
алексей ртищев
министерство обороны сша
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_0:12:2592:1470_1920x0_80_0_0_1a5143f41056d1a4f389c8b93a3dfc3d.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты Пентагона на постоянной основе работают в созданной в 2024 году лаборатории в Нигерии, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "В Нигерии в 2024 году созданы совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория вооруженных сил республики, в штат которой на постоянной основе включены 10 специалистов минобороны США", - сказал Ртищев.
https://ria.ru/20241224/ssha-1990950928.html
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100235/79/1002357907_308:0:2284:1482_1920x0_80_0_0_c456efa4ae15ca0a4dce8900c994d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигерия, алексей ртищев, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, в мире
Нигерия, Алексей Ртищев, Министерство обороны США, Вооруженные силы РФ, В мире
Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории

Ртищев: специалисты Пентагона работают в созданной в Нигерии лаборатории

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты Пентагона на постоянной основе работают в созданной в 2024 году лаборатории в Нигерии, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
Нигерии в 2024 году созданы совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория вооруженных сил республики, в штат которой на постоянной основе включены 10 специалистов минобороны США", - сказал Ртищев.
Медицинский работник с ампулой - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Минобороны: США рассматривают Африку как полигон для испытаний препаратов
Вчера, 10:37
 
НигерияАлексей РтищевМинистерство обороны СШАВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала