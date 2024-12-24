https://ria.ru/20241224/pentagon-1990951558.html

Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории

Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории - РИА Новости, 24.12.2024

Минобороны: Пентагон ведет работу в созданной в Нигерии лаборатории

Специалисты Пентагона на постоянной основе работают в созданной в 2024 году лаборатории в Нигерии, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:39:00+03:00

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нигерия

алексей ртищев

министерство обороны сша

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты Пентагона на постоянной основе работают в созданной в 2024 году лаборатории в Нигерии, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "В Нигерии в 2024 году созданы совместный центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория вооруженных сил республики, в штат которой на постоянной основе включены 10 специалистов минобороны США", - сказал Ртищев.

https://ria.ru/20241224/ssha-1990950928.html

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нигерия, алексей ртищев, министерство обороны сша, вооруженные силы рф, в мире