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В Кимовске задержали еще одну пенсионерку за фейерверк в офисе банка - РИА Новости, 24.12.2024
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20:14 24.12.2024 (обновлено: 20:35 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/pensionerka-1991100319.html
В Кимовске задержали еще одну пенсионерку за фейерверк в офисе банка
В Кимовске задержали еще одну пенсионерку за фейерверк в офисе банка - РИА Новости, 24.12.2024
В Кимовске задержали еще одну пенсионерку за фейерверк в офисе банка
Жительницу Рязанской области задержали за использование пиротехники в офисе банка на улице Крылова в Кимовске Тульской области, сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:14:00+03:00
2024-12-24T20:35:00+03:00
происшествия
тульская область
рязанская область
кимовск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
новый год
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ТУЛА, 24 дек - РИА Новости. Жительницу Рязанской области задержали за использование пиротехники в офисе банка на улице Крылова в Кимовске Тульской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону."В Кимовске полицейские задержали 68-летнюю жительницу Рязанской области, использовавшую пиротехническое изделие в помещении одного из офисов банка, расположенного по улице Крылова. Пенсионерка дала признательные показания, в которых сообщила, что в одном из популярных мессенджеров получила указания от третьих лиц совершить запуск пиротехнического изделия", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы ведомства, мошенники сообщили женщине, что якобы именно из-за нечистых на руку сотрудников банка она лишилась своих денег, и предложили принять участие в "спецоперации" по их задержанию. Уточняется, что сотрудники и клиенты банка не пострадали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее пресс-служба УМВД по Тульской области сообщала, что полицейские задержали 66-летнюю жительницу областного центра, которая подожгла пиротехнику в офисе банка на улице Советской в Туле. Она призналась, что на преступление ее уговорили мошенники, обещая вернуть похищенные деньги.
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тульская область
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происшествия, тульская область, рязанская область, кимовск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год
Происшествия, Тульская область, Рязанская область, Кимовск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Новый год
В Кимовске задержали еще одну пенсионерку за фейерверк в офисе банка

В Тульской области задержали пенсионерку за использование пиротехники в банке

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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ТУЛА, 24 дек - РИА Новости. Жительницу Рязанской области задержали за использование пиротехники в офисе банка на улице Крылова в Кимовске Тульской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
«
Кимовске полицейские задержали 68-летнюю жительницу Рязанской области, использовавшую пиротехническое изделие в помещении одного из офисов банка, расположенного по улице Крылова. Пенсионерка дала признательные показания, в которых сообщила, что в одном из популярных мессенджеров получила указания от третьих лиц совершить запуск пиротехнического изделия", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы ведомства, мошенники сообщили женщине, что якобы именно из-за нечистых на руку сотрудников банка она лишилась своих денег, и предложили принять участие в "спецоперации" по их задержанию. Уточняется, что сотрудники и клиенты банка не пострадали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее пресс-служба УМВД по Тульской области сообщала, что полицейские задержали 66-летнюю жительницу областного центра, которая подожгла пиротехнику в офисе банка на улице Советской в Туле. Она призналась, что на преступление ее уговорили мошенники, обещая вернуть похищенные деньги.
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ПроисшествияТульская областьРязанская областьКимовскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Новый год
 
 
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