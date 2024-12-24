https://ria.ru/20241224/pensionerka-1991100319.html

В Кимовске задержали еще одну пенсионерку за фейерверк в офисе банка

В Кимовске задержали еще одну пенсионерку за фейерверк в офисе банка - РИА Новости, 24.12.2024

В Кимовске задержали еще одну пенсионерку за фейерверк в офисе банка

Жительницу Рязанской области задержали за использование пиротехники в офисе банка на улице Крылова в Кимовске Тульской области, сообщили в пресс-службе УМВД... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:14:00+03:00

2024-12-24T20:14:00+03:00

2024-12-24T20:35:00+03:00

происшествия

тульская область

рязанская область

кимовск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ТУЛА, 24 дек - РИА Новости. Жительницу Рязанской области задержали за использование пиротехники в офисе банка на улице Крылова в Кимовске Тульской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону."В Кимовске полицейские задержали 68-летнюю жительницу Рязанской области, использовавшую пиротехническое изделие в помещении одного из офисов банка, расположенного по улице Крылова. Пенсионерка дала признательные показания, в которых сообщила, что в одном из популярных мессенджеров получила указания от третьих лиц совершить запуск пиротехнического изделия", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы ведомства, мошенники сообщили женщине, что якобы именно из-за нечистых на руку сотрудников банка она лишилась своих денег, и предложили принять участие в "спецоперации" по их задержанию. Уточняется, что сотрудники и клиенты банка не пострадали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Ранее пресс-служба УМВД по Тульской области сообщала, что полицейские задержали 66-летнюю жительницу областного центра, которая подожгла пиротехнику в офисе банка на улице Советской в Туле. Она призналась, что на преступление ее уговорили мошенники, обещая вернуть похищенные деньги.

https://ria.ru/20241224/podzhog-1991059569.html

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Наталья Макарова

происшествия, тульская область, рязанская область, кимовск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), новый год