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В Нижнем Новгороде пациент напал на медработников - РИА Новости, 24.12.2024
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19:32 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/patsient-1991094153.html
В Нижнем Новгороде пациент напал на медработников
В Нижнем Новгороде пациент напал на медработников - РИА Новости, 24.12.2024
В Нижнем Новгороде пациент напал на медработников
Пациент напал на медработников в больнице Нижнего Новгорода, сообщает трудовая инспекция региона. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:32:00+03:00
2024-12-24T19:32:00+03:00
происшествия
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Пациент напал на медработников в больнице Нижнего Новгорода, сообщает трудовая инспекция региона. По предварительной информации, 24 декабря бригада скорой медицинской помощи в приемное отделение городской клинической больницы №12 доставила пациента в состоянии после судорожного припадка. "Пациент напал на медицинских работников, а именно дежурного врача и сестру-хозяйку, и нанес им телесные повреждения. Состояние и тяжесть полученных повреждений здоровья медицинских работников уточняется", - говорится в сообщении. Региональная трудинспекция выясняется все обстоятельства и причины происшедшего.
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде пациент напал на медработников

В Нижнем Новгороде пациент нанес телесные повреждения медработникам

© Depositphotos.com / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Depositphotos.com / sudok1
Коридор в больнице. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Пациент напал на медработников в больнице Нижнего Новгорода, сообщает трудовая инспекция региона.
По предварительной информации, 24 декабря бригада скорой медицинской помощи в приемное отделение городской клинической больницы №12 доставила пациента в состоянии после судорожного припадка.
"Пациент напал на медицинских работников, а именно дежурного врача и сестру-хозяйку, и нанес им телесные повреждения. Состояние и тяжесть полученных повреждений здоровья медицинских работников уточняется", - говорится в сообщении.
Региональная трудинспекция выясняется все обстоятельства и причины происшедшего.
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