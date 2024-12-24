https://ria.ru/20241224/patsient-1991094153.html
В Нижнем Новгороде пациент напал на медработников
В Нижнем Новгороде пациент напал на медработников - РИА Новости, 24.12.2024
В Нижнем Новгороде пациент напал на медработников
Пациент напал на медработников в больнице Нижнего Новгорода, сообщает трудовая инспекция региона. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T19:32:00+03:00
2024-12-24T19:32:00+03:00
2024-12-24T19:32:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 дек - РИА Новости. Пациент напал на медработников в больнице Нижнего Новгорода, сообщает трудовая инспекция региона. По предварительной информации, 24 декабря бригада скорой медицинской помощи в приемное отделение городской клинической больницы №12 доставила пациента в состоянии после судорожного припадка. "Пациент напал на медицинских работников, а именно дежурного врача и сестру-хозяйку, и нанес им телесные повреждения. Состояние и тяжесть полученных повреждений здоровья медицинских работников уточняется", - говорится в сообщении. Региональная трудинспекция выясняется все обстоятельства и причины происшедшего.
https://ria.ru/20241205/vladivostok-1987460158.html
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происшествия, нижний новгород, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Россия
В Нижнем Новгороде пациент напал на медработников
В Нижнем Новгороде пациент нанес телесные повреждения медработникам