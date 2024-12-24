Пасечник дал старт "Елке желаний" в ЛНР
Пасечник дал старт "Елке желаний" в ЛНР, он исполнит мечты нескольких детей
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний" в Доме молодежи ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний" в Доме молодежи ЛНР
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ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что дал старт всероссийской акции "Ёлка желаний" в республике.
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"В преддверии Нового года дал старт всероссийской акции "Елка желаний" в Луганской Народной Республике. В этот раз мне выпала честь исполнить мечты трех юных жителей региона, которых объединяет общее стремление", - написал Пасечник.
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По его словам, с новогодней елки, украшенной цветными шарами и письмами с заветными желаниями детей, глава республики снял шар-письмо пятилетнего Дмитрия, который попросил на Новый год футбольный мяч, в письме четырехлетней Василисы подарком были указаны раздвижные коньки, а трехлетняя Кира призналась, что мечтает о велосипеде.
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"С большим удовольствием исполню эти желания!" - пообещал Пасечник.
Он добавил, что в одном из шаров было два желания сестер и старшая из них - девушка 17 лет - захотела под Новый год подарок-сюрприз.
"Обязательно подумаю, чем её порадовать", - отметил глава республики, добавив, что ему приятно стать для кого-то Дедом Морозом и осуществить детскую мечту.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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