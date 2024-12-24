https://ria.ru/20241224/pasechnik-1991044210.html

Пасечник дал старт "Елке желаний" в ЛНР

Пасечник дал старт "Елке желаний" в ЛНР - РИА Новости, 24.12.2024

Пасечник дал старт "Елке желаний" в ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что дал старт всероссийской акции "Ёлка желаний" в республике. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T16:43:00+03:00

2024-12-24T16:43:00+03:00

2024-12-24T16:43:00+03:00

общество

луганская народная республика

леонид пасечник

дед мороз

новый год

елка желаний

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ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что дал старт всероссийской акции "Ёлка желаний" в республике. "В преддверии Нового года дал старт всероссийской акции "Елка желаний" в Луганской Народной Республике. В этот раз мне выпала честь исполнить мечты трех юных жителей региона, которых объединяет общее стремление", - написал Пасечник. По его словам, с новогодней елки, украшенной цветными шарами и письмами с заветными желаниями детей, глава республики снял шар-письмо пятилетнего Дмитрия, который попросил на Новый год футбольный мяч, в письме четырехлетней Василисы подарком были указаны раздвижные коньки, а трехлетняя Кира призналась, что мечтает о велосипеде. "С большим удовольствием исполню эти желания!" - пообещал Пасечник. Он добавил, что в одном из шаров было два желания сестер и старшая из них - девушка 17 лет - захотела под Новый год подарок-сюрприз. "Обязательно подумаю, чем её порадовать", - отметил глава республики, добавив, что ему приятно стать для кого-то Дедом Морозом и осуществить детскую мечту. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html

https://ria.ru/20241223/chernyshenko-1990785239.html

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, луганская народная республика, леонид пасечник, дед мороз, новый год, елка желаний