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Пасечник дал старт "Елке желаний" в ЛНР - РИА Новости, 24.12.2024
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16:43 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/pasechnik-1991044210.html
Пасечник дал старт "Елке желаний" в ЛНР
Пасечник дал старт "Елке желаний" в ЛНР - РИА Новости, 24.12.2024
Пасечник дал старт "Елке желаний" в ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что дал старт всероссийской акции "Ёлка желаний" в республике. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T16:43:00+03:00
2024-12-24T16:43:00+03:00
общество
луганская народная республика
леонид пасечник
дед мороз
новый год
елка желаний
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ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что дал старт всероссийской акции "Ёлка желаний" в республике. "В преддверии Нового года дал старт всероссийской акции "Елка желаний" в Луганской Народной Республике. В этот раз мне выпала честь исполнить мечты трех юных жителей региона, которых объединяет общее стремление", - написал Пасечник. По его словам, с новогодней елки, украшенной цветными шарами и письмами с заветными желаниями детей, глава республики снял шар-письмо пятилетнего Дмитрия, который попросил на Новый год футбольный мяч, в письме четырехлетней Василисы подарком были указаны раздвижные коньки, а трехлетняя Кира призналась, что мечтает о велосипеде. "С большим удовольствием исполню эти желания!" - пообещал Пасечник. Он добавил, что в одном из шаров было два желания сестер и старшая из них - девушка 17 лет - захотела под Новый год подарок-сюрприз. "Обязательно подумаю, чем её порадовать", - отметил глава республики, добавив, что ему приятно стать для кого-то Дедом Морозом и осуществить детскую мечту. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
https://ria.ru/20241220/manturov-1990346943.html
https://ria.ru/20241223/chernyshenko-1990785239.html
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общество, луганская народная республика, леонид пасечник, дед мороз, новый год, елка желаний
Общество, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Дед Мороз, Новый год, Елка желаний
Пасечник дал старт "Елке желаний" в ЛНР

Пасечник дал старт "Елке желаний" в ЛНР, он исполнит мечты нескольких детей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний" в Доме молодежи ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник принимает участие в благотворительной акции Елка желаний в Доме молодежи ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Глава ЛНР Леонид Пасечник принимает участие в благотворительной акции "Елка желаний" в Доме молодежи ЛНР
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ЛУГАНСК, 24 дек – РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Telegram-канале, что дал старт всероссийской акции "Ёлка желаний" в республике.
«
"В преддверии Нового года дал старт всероссийской акции "Елка желаний" в Луганской Народной Республике. В этот раз мне выпала честь исполнить мечты трех юных жителей региона, которых объединяет общее стремление", - написал Пасечник.
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По его словам, с новогодней елки, украшенной цветными шарами и письмами с заветными желаниями детей, глава республики снял шар-письмо пятилетнего Дмитрия, который попросил на Новый год футбольный мяч, в письме четырехлетней Василисы подарком были указаны раздвижные коньки, а трехлетняя Кира призналась, что мечтает о велосипеде.
«
"С большим удовольствием исполню эти желания!" - пообещал Пасечник.
Он добавил, что в одном из шаров было два желания сестер и старшая из них - девушка 17 лет - захотела под Новый год подарок-сюрприз.
"Обязательно подумаю, чем её порадовать", - отметил глава республики, добавив, что ему приятно стать для кого-то Дедом Морозом и осуществить детскую мечту.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникДед МорозНовый годЕлка желаний
 
 
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