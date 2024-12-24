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В Севастополе приостановили работу катеров и паромов - РИА Новости, 24.12.2024
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21:27 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/paromy-1991108129.html
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов - РИА Новости, 24.12.2024
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов
Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T21:27:00+03:00
2024-12-24T21:27:00+03:00
севастополь
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении. Причины приостановки работы катеров и паромов не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
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севастополь, общество, республика крым
Севастополь, Общество, Республика Крым
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно прекратил работу

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБалаклавская бухта в Севастополе
Балаклавская бухта в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Балаклавская бухта в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости. Катера и паромы Севастополя приостановили работу, сообщил департамент транспорта города.
«
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении.
Причины приостановки работы катеров и паромов не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной города и центром.
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СевастопольОбществоРеспублика Крым
 
 
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