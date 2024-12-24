https://ria.ru/20241224/ovchinskiy-1990898256.html
Овчинский: 40 предприятий открыли в новостройках на северо-западе Москвы
Овчинский: 40 предприятий открыли в новостройках на северо-западе Москвы - РИА Новости, 24.12.2024
Овчинский: 40 предприятий открыли в новостройках на северо-западе Москвы
Около 40 предприятий социально-бытового назначения начали работу на первых этажах новостроек в рамках программы реновации на северо-западе Москвы, сообщил... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T09:07:00+03:00
2024-12-24T09:07:00+03:00
2024-12-24T09:07:00+03:00
москва
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Около 40 предприятий социально-бытового назначения начали работу на первых этажах новостроек в рамках программы реновации на северо-западе Москвы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский."На северо-западе столицы под заселение переданы 16 новостроек по программе реновации. В десяти из них город уже реализовал 38 нежилых помещений. Сегодня в округе больше всего открыто помещений для управляющих компаний и объектов торговли – по десять. Следом идут пункты выдачи заказов – их восемь точек", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.В сообщении уточняется, что также в округе на первых этажах новостроек начали работу три салона красоты. Всего по реновации на первых этажах жилых комплексов построят около 8 тысяч нежилых помещений. Тут появится свыше 200 тысяч рабочих мест для москвичей.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала реализации программы реновации на первых этажах новостроек начали работу около 700 различных предприятий.
https://ria.ru/20241223/ovchinskiy-1990783243.html
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москва, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: 40 предприятий открыли в новостройках на северо-западе Москвы
Овчинский: около 40 помещений реализовали в новостройках на северо-западе Москвы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Около 40 предприятий социально-бытового назначения начали работу на первых этажах новостроек в рамках программы реновации на северо-западе Москвы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
"На северо-западе столицы под заселение переданы 16 новостроек по программе реновации. В десяти из них город уже реализовал 38 нежилых помещений. Сегодня в округе больше всего открыто помещений для управляющих компаний и объектов торговли – по десять. Следом идут пункты выдачи заказов – их восемь точек", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что также в округе на первых этажах новостроек начали работу три салона красоты. Всего по реновации на первых этажах жилых комплексов построят около 8 тысяч нежилых помещений. Тут появится свыше 200 тысяч рабочих мест для москвичей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала реализации программы реновации на первых этажах новостроек начали работу около 700 различных предприятий.