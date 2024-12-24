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Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.12.2024
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 11 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T00:12:00+03:00
2024-12-24T00:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 11 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Четыре факта вооруженных атак ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Четыре обстрела - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Всего было выпущено 11 боеприпасов, уточнили в ведомстве. По данным представительства, в результате обстрелов один мирный житель получил ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 11 боеприпасов