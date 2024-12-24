Газета NYT раскрыла главную ошибку США в Афганистане
New York Times: США потеряли Афганистан из-за ставки на бандитов в ополчении
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКладбище в районе Karte Sakhe в Кабуле, Афганистан
Кладбище в районе Karte Sakhe в Кабуле, Афганистан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, пишет газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе.
Последствия провала проявились во время хаотичного вывода американских войск в 2021 году. Как отмечается в материале, ожидалось, что именно на севере Афганистана могут утвердиться такие ценности, как демократия и права женщин. Вместо этого регион капитулировал в считанные дни и первым перешел под контроль движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
В течение многих лет американцы оказывали помощь в вербовке, обучении и финансировании банд ополченцев, грабивших дома и уничтожавших целые общины, пишет газета, сотрудники которой в рамках расследования взяли более 50 интервью в северной провинции Кундуз.
"Это спонсируемое государством бедствие стало главным фактором того, что, несмотря на два десятилетия контроля и два триллиона долларов американских денег, Афганистан пал", - делает вывод издание.
По информации газеты, схожего мнения придерживаются и командиры талибов. Использование против них преступников они считают ошибкой американцев.
"США расширяли возможности бандитов и убийц во имя борьбы с повстанцами. Но это только подтолкнуло еще больше людей в сторону талибов", - заявил газете Матиулла Рохани, бывший командир талибов, а ныне министр культуры Кундуза.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.