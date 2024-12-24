https://ria.ru/20241224/nyt-1991104687.html

Газета NYT раскрыла главную ошибку США в Афганистане

Газета NYT раскрыла главную ошибку США в Афганистане - РИА Новости, 24.12.2024

Газета NYT раскрыла главную ошибку США в Афганистане

Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:54:00+03:00

2024-12-24T20:54:00+03:00

2024-12-24T20:55:00+03:00

в мире

афганистан

кундуз (провинция)

сша

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150886/96/1508869627_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_238db9549afd1339bfbd4020921a8e82.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Усилия США по формированию проправительственного ополчения на севере Афганистана завершились провалом из-за привлечения в эти формирования бандитов и маргиналов, пишет газета New York Times со ссылкой на результаты собственного расследования в регионе. Последствия провала проявились во время хаотичного вывода американских войск в 2021 году. Как отмечается в материале, ожидалось, что именно на севере Афганистана могут утвердиться такие ценности, как демократия и права женщин. Вместо этого регион капитулировал в считанные дни и первым перешел под контроль движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).В течение многих лет американцы оказывали помощь в вербовке, обучении и финансировании банд ополченцев, грабивших дома и уничтожавших целые общины, пишет газета, сотрудники которой в рамках расследования взяли более 50 интервью в северной провинции Кундуз. "Это спонсируемое государством бедствие стало главным фактором того, что, несмотря на два десятилетия контроля и два триллиона долларов американских денег, Афганистан пал", - делает вывод издание. По информации газеты, схожего мнения придерживаются и командиры талибов. Использование против них преступников они считают ошибкой американцев. "США расширяли возможности бандитов и убийц во имя борьбы с повстанцами. Но это только подтолкнуло еще больше людей в сторону талибов", - заявил газете Матиулла Рохани, бывший командир талибов, а ныне министр культуры Кундуза. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

https://ria.ru/20240628/tramp-1955986970.html

https://ria.ru/20240516/putin-1946391692.html

афганистан

кундуз (провинция)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан, кундуз (провинция), сша, оон