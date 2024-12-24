https://ria.ru/20241224/npo-1990932105.html
В России объявили НПО Help Heroes Of Ukraine* нежелательной
В России объявили НПО Help Heroes Of Ukraine* нежелательной - РИА Новости, 24.12.2024
В России объявили НПО Help Heroes Of Ukraine* нежелательной
Генеральная прокуратура объявила нежелательной в РФ неправительственную организацию из США Help Heroes Of Ukraine*, финансирующую ВСУ, сообщает надзорное... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T08:12:00+03:00
2024-12-24T08:12:00+03:00
2024-12-24T08:37:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура объявила нежелательной в РФ неправительственную организацию из США Help Heroes Of Ukraine*, финансирующую ВСУ, сообщает надзорное ведомство."Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine* (США)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, НПО была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры. Главное представительство, аккумулирующее поступающую из США так называемую гуманитарную помощь, находится во Львове, есть отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Она финансируется за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США."Члены объединения собирают средства и отправляют снаряжение, экипировку подразделениям ВСУ. Снабжают военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи и личной защиты", - уточняется в релизе.* Организация, признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20241224/analitikdzhonson-1990925372.html
https://ria.ru/20241223/slabost-1990902667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, США, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В России объявили НПО Help Heroes Of Ukraine* нежелательной
В России объявили НПО из США Help Heroes Of Ukraine нежелательной