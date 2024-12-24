https://ria.ru/20241224/npo-1990932105.html

В России объявили НПО Help Heroes Of Ukraine* нежелательной

В России объявили НПО Help Heroes Of Ukraine* нежелательной - РИА Новости, 24.12.2024

В России объявили НПО Help Heroes Of Ukraine* нежелательной

Генеральная прокуратура объявила нежелательной в РФ неправительственную организацию из США Help Heroes Of Ukraine*, финансирующую ВСУ, сообщает надзорное... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T08:12:00+03:00

2024-12-24T08:12:00+03:00

2024-12-24T08:37:00+03:00

россия

сша

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871210077_0:85:3110:1834_1920x0_80_0_0_2b108104c17303f359c5aa791f56d682.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура объявила нежелательной в РФ неправительственную организацию из США Help Heroes Of Ukraine*, финансирующую ВСУ, сообщает надзорное ведомство."Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Help Heroes Of Ukraine* (США)", - говорится в сообщении.По данным ведомства, НПО была основана в феврале 2022 года представителями украинской диаспоры. Главное представительство, аккумулирующее поступающую из США так называемую гуманитарную помощь, находится во Львове, есть отделения в Киеве, Кременчуге и Николаеве. Она финансируется за счет пожертвований, в том числе представителей конгресса, политических и религиозных объединений США."Члены объединения собирают средства и отправляют снаряжение, экипировку подразделениям ВСУ. Снабжают военнослужащих автомобилями повышенной проходимости, беспилотными летательными аппаратами, средствами связи и личной защиты", - уточняется в релизе.* Организация, признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20241224/analitikdzhonson-1990925372.html

https://ria.ru/20241223/slabost-1990902667.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины, происшествия