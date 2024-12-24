https://ria.ru/20241224/novyy_god-1990896644.html

За чудеса отвечает наука. Названы главные тренды новогодних шоу

За чудеса отвечает наука. Названы главные тренды новогодних шоу - РИА Новости, 24.12.2024

За чудеса отвечает наука. Названы главные тренды новогодних шоу

Итоги рейтинга лучших детских новогодних шоу Москвы 2024/2025 обсудили организаторы программ в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T09:00:00+03:00

2024-12-24T09:00:00+03:00

2024-12-24T09:00:00+03:00

общество

социальный навигатор

дед мороз

наталья тюрина

новый год

детские вопросы

орленок (детский центр)

медиалаборатория в "орленке"

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Итоги рейтинга лучших детских новогодних шоу Москвы 2024/2025 обсудили организаторы программ в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Участники рассказали также о главных трендах новогодних спектаклей для детей, предпочтениях юных зрителей и роли образовательного компонента в праздничных представлениях.В исследование экспертов "Социального навигатора" вошли 52 шоу, и 14 из них заняли лидирующие позиции. В числе самых интересных, по мнению юных и взрослых исследователей, оказались "елки" на научные, военные, исторические и патриотические тематики."Представления стали разнообразнее, а их тематика — интереснее. В этом году мы видим новый тренд: появляются шоу, связанные с фольклором, историей страны, патриотическим воспитанием. Много лет "Елка Победы" одна занимала эту нишу, но в этом году конкуренция растет", — отметила начальник управления проектов в области образования и социальной сфере, руководитель проекта "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.Младшую группу исследователей рейтинга представлял на пресс-конференции председатель детского жюри, ученик 5 "Е" класса СОШ №22 города Химки Федор Ибрагимов. По его словам, организаторы прислушиваются к пожеланиям детей: "елки" становятся более атмосферными, растет профессионализм актеров, а также внедряются новые технологии и интерактивные элементы."Новый год — это время чудес, а за чудеса в современном мире отвечает наука. Наша задача сделать так, чтобы дети не просто получили кусочек чуда, а чтобы они еще поняли, что учиться естественным наукам — это хорошо и здорово", — подчеркнул сооснователь шоу Sciencely Михаил Каптюг.Он добавил, что научное новогоднее представление нацелено на повышение мотивации ребенка к изучению традиционно сложных для восприятия предметов: физики, химии, биологии и математики.Эксперты также отметили важность включения элементов патриотического воспитания в детские представления."Канвой нашего квеста стала тема искажения исторических фактов. Дед Мороз переносит детей и журналиста в годы Великой Отечественной войны, где они знакомятся с историей, а реальные герои рассказывают о том, как происходили те или иные события", — рассказала руководитель проекта "Елка Победы" Мария Гуменюк.Организаторы не обошли стороной и сказочных персонажей. В топе оказались шоу, главными героями которых стали Тепа (в этом году он отметил двадцатый День рождения), Морозко, а также любимый и детьми, и их родителями Чебурашка."Мы позиционируем мюзикл как семейную постановку и призываем приходить всей семьей. Постановка интересна любому зрителю: каждый находит, чем восхититься, чему удивиться. Основная тема — это дружба и семья. Мы говорим о том, как важно поддерживать друг друга независимо от каких-то обстоятельств", — сообщила директор по маркетингу шоу-мюзикла "Чебурашка. Ушастые Елки" Светлана Водяная.Тему семьи затронул также руководитель отдела продаж проекта "Киноелка на Мосфильме" Александр Журавлев. Он отметил, что новогодние представления должны уметь заинтересовать зрителей всех возрастов."К нам приходят все от нуля до ста лет. Хочу поделиться наблюдением: часть зрителей нашего шоу приходит на елку без детей. Мы задавались вопросом: "Почему?" Наверное, для того чтобы почувствовать себя в атмосфере сказки и вернуться в детство", — подчеркнул Журавлев.По словам председателя группы юных экспертов (13-17 лет), выпускницы ВДЦ "Орленок Ульяны Клюшкиной, опрос "орлят", в котором приняли участие более 30 старшеклассников, показал, что именно "Киноелка на Мосфильме" показалась подросткам самой "движовой".В 2024 году призерами стали 14 новогодних представлений. Первое место получили программы "Полный вперед!" и "Научный Новый год 2025", а также квест "Елка Победы. Za правду". Второе место заняли четыре программы, среди них: спектакль "Тепа. Новогоднее приключение", шоу "Цирк Деда Мороза: Лига зимних волшебников", спектакль "Ученая семейка и Новый год", а также представление "Новогодняя экспедиция. Ледяное сердце дракона". На третьей строчке оказались: кремлевская елка "Новогоднее путешествие в Заполярье", шоу "Дедморозовка. Новые приключения", спектакль "МультиЕлка", представление "Морозко", мюзикл "Чебурашка. Ушастые елки", спектакль "Трансформеры спасают Новый Год", представление "Снежное шоу Дедушки Мороза".

https://ria.ru/20241223/reyting-1989486484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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