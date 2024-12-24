https://ria.ru/20241224/novosibirsk-1990935842.html

Жителя Новосибирска будут судить за создание канала "Синий кит"

Жителя Новосибирска будут судить за создание канала "Синий кит" - РИА Новости, 24.12.2024

Жителя Новосибирска будут судить за создание канала "Синий кит"

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело местного жителя Ильи Погиблова, который обвиняется в создании пропагандирующего самоубийство... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T09:13:00+03:00

2024-12-24T09:13:00+03:00

2024-12-24T09:14:00+03:00

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело местного жителя Ильи Погиблова, который обвиняется в создании пропагандирующего самоубийство канала "Синий кит" и вовлечение в преступную группу подростка, сообщает суд. "В Ленинский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении новосибирца, обвиняемого в организации деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет); в склонении к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего, в отношении более двух лиц, организованной группой, а также в вовлечении несовершеннолетнего в совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений", - говорится в сообщении. По версии органов предварительного следствия, Илья Погиблов, находясь в Ленинском районе Новосибирска, имея "патологический интерес к смерти других лиц", с использованием интернета организовал и возглавил деятельность по побуждению неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к совершению самоубийства, а именно создал публичный канал под названием "Синий кит" и вовлек в незаконную деятельность подростка. "Организованная Погибловым И.В. группа в 2023 году путем общения в мессенджерах с использованием уговоров, убеждений, предложений побуждали потенциальных жертв, которыми являлись в том числе, несовершеннолетние, к выполнению ряда специализированных заданий, необходимых для подготовки к самоубийству, сутью которых являлось выполнение действий, направленных на причинение себе телесных повреждений, опасных для жизни и здоровья", - сообщили в суде. В сообщении говорится, что довести до конца свой умысел, направленный на склонение к совершению самоубийства, Погиблов и его подельник не смогли в связи с пресечением деятельности преступной группы правоохранительными органами. Обвинение фигуранту предъявлено по части 2 статьи 110.2 УК РФ (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства), пунктам "а, в, г, д" части 3 статьи 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства при отсутствии признаков доведения до самоубийства, совершенные в отношении несовершеннолетнего в отношении двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору), части 4 статьи 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, связанные с вовлечением в преступную группу либо). Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что дело расследовалось следователями СК в Москве. Несколько лет назад огромный резонанс в России получила тема так называемых "групп смерти", где детей и подростков в социальных сетях подстрекали к суицидам. Самой популярной из них был "Синий кит", причем действовала группа не только в России: несколько десятков человек, состоявшей в ней по всему миру, покончили с собой. В течение нескольких дней участники должны выполнять задания, последним из которых станет самоубийство.

https://ria.ru/20240914/moskva-1972752613.html

https://ria.ru/20241115/ubiystvo-1983943927.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)