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Российские военные рассказали об освобождении Новопустынки - РИА Новости, 24.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 24.12.2024
https://ria.ru/20241224/novopustynka-1990924341.html
Российские военные рассказали об освобождении Новопустынки
Российские военные рассказали об освобождении Новопустынки - РИА Новости, 24.12.2024
Российские военные рассказали об освобождении Новопустынки
Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населенного пункта Новопустынка ДНР,... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T05:05:00+03:00
2024-12-24T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населенного пункта Новопустынка ДНР, сообщает Минобороны России. МО РФ сообщило об освобождении Новопустынки в ДНР 20 декабря. "Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Новопустынки лесополосы и уничтожили подразделения украинских боевиков, засевших в укреплениях и огневых точках", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчетами разведывательных беспилотников бригады была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчеты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов. "Штурм населенного пункта был осуществлен малыми группами с трех сторон, сначала был осуществлен удар в лоб обороны и захвачены первые дома, после этого обходные группы зашли во фланги обороны противника. Украинские боевики предпринимали попытку переброски подкрепления для контратаки, но были остановлены огнем артиллерии и минными заграждениями. Часть техники и личного состава ВСУ была уничтожена, остальные покинули поле боя, спасаясь бегством", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20241222/osvobozhdenie-1990693372.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные рассказали об освобождении Новопустынки

Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новопустынка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населенного пункта Новопустынка ДНР, сообщает Минобороны России.
МО РФ сообщило об освобождении Новопустынки в ДНР 20 декабря.
"Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Новопустынки лесополосы и уничтожили подразделения украинских боевиков, засевших в укреплениях и огневых точках", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что расчетами разведывательных беспилотников бригады была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчеты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов.
"Штурм населенного пункта был осуществлен малыми группами с трех сторон, сначала был осуществлен удар в лоб обороны и захвачены первые дома, после этого обходные группы зашли во фланги обороны противника. Украинские боевики предпринимали попытку переброски подкрепления для контратаки, но были остановлены огнем артиллерии и минными заграждениями. Часть техники и личного состава ВСУ была уничтожена, остальные покинули поле боя, спасаясь бегством", - добавили в Минобороны.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Российские войска освободили два населенных пункта
22 декабря, 12:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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