https://ria.ru/20241224/novopustynka-1990924341.html

Российские военные рассказали об освобождении Новопустынки

Российские военные рассказали об освобождении Новопустынки - РИА Новости, 24.12.2024

Российские военные рассказали об освобождении Новопустынки

Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населенного пункта Новопустынка ДНР,... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T05:05:00+03:00

2024-12-24T05:05:00+03:00

2024-12-24T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg

ЛУГАНСК, 24 дек - РИА Новости. Военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" рассказали об освобождении населенного пункта Новопустынка ДНР, сообщает Минобороны России. МО РФ сообщило об освобождении Новопустынки в ДНР 20 декабря. "Штурмовики при поддержке бронегруппы стремительно зашли в близлежащие от Новопустынки лесополосы и уничтожили подразделения украинских боевиков, засевших в укреплениях и огневых точках", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что расчетами разведывательных беспилотников бригады была проведена разведка по выявлению огневых позиций, а также мест скопления живой силы ВСУ в лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии, а также расчеты ударных дронов, в том числе с системами сбросов боеприпасов. "Штурм населенного пункта был осуществлен малыми группами с трех сторон, сначала был осуществлен удар в лоб обороны и захвачены первые дома, после этого обходные группы зашли во фланги обороны противника. Украинские боевики предпринимали попытку переброски подкрепления для контратаки, но были остановлены огнем артиллерии и минными заграждениями. Часть техники и личного состава ВСУ была уничтожена, остальные покинули поле боя, спасаясь бегством", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20241222/osvobozhdenie-1990693372.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины