https://ria.ru/20241224/novak-1990960622.html

Новак исполнит новогодние мечты пятерых детей

Новак исполнит новогодние мечты пятерых детей - РИА Новости, 24.12.2024

Новак исполнит новогодние мечты пятерых детей

Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты пятерых детей. РИА Новости, 24.12.2024

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углич

александр новак

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты пятерых детей. Так, Новак снял с елки шарики с желаниям троих детей из одной московской семьи. 14-летний Максим и его младший брат Даниил мечтают встретиться со своей любимой футбольной командой – ЦСКА. "Сам люблю футбол, поэтому обязательно организуем", - сказал вице-премьер, кадры его речи были показаны в эфире телеканала "Россия 24". А их трехлетняя сестра Настя загадала на Новый год подарок-сюрприз, Новак обещал исполнить и это. Для 16-летней Александры из ДНР вице-премьер организует поездку в Дагестан, о которой она мечтала. "Дагестан - прекрасное место с культурными и историческими объектами. Там шикарная природа, поэтому, конечно, с большим удовольствием Александре организуем такую поездку в Дагестан", - отметил Новак. А 12-летний Богдан из Углича очень хотел бы встретиться с актером Гошей Куценко. Новак пообещал помочь с исполнением этого желания. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20241223/chernyshenko-1990785239.html

https://ria.ru/20241220/mechty-1990347114.html

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россия, донецкая народная республика, углич, александр новак, гоша куценко, новый год