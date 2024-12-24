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Новак исполнит новогодние мечты пятерых детей - РИА Новости, 24.12.2024
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11:15 24.12.2024 (обновлено: 13:54 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/novak-1990960622.html
Новак исполнит новогодние мечты пятерых детей
Новак исполнит новогодние мечты пятерых детей - РИА Новости, 24.12.2024
Новак исполнит новогодние мечты пятерых детей
Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты пятерых детей. РИА Новости, 24.12.2024
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россия
донецкая народная республика
углич
александр новак
гоша куценко
новый год
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты пятерых детей. Так, Новак снял с елки шарики с желаниям троих детей из одной московской семьи. 14-летний Максим и его младший брат Даниил мечтают встретиться со своей любимой футбольной командой – ЦСКА. "Сам люблю футбол, поэтому обязательно организуем", - сказал вице-премьер, кадры его речи были показаны в эфире телеканала "Россия 24". А их трехлетняя сестра Настя загадала на Новый год подарок-сюрприз, Новак обещал исполнить и это. Для 16-летней Александры из ДНР вице-премьер организует поездку в Дагестан, о которой она мечтала. "Дагестан - прекрасное место с культурными и историческими объектами. Там шикарная природа, поэтому, конечно, с большим удовольствием Александре организуем такую поездку в Дагестан", - отметил Новак. А 12-летний Богдан из Углича очень хотел бы встретиться с актером Гошей Куценко. Новак пообещал помочь с исполнением этого желания. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
https://ria.ru/20241223/chernyshenko-1990785239.html
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россия
донецкая народная республика
углич
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россия, донецкая народная республика, углич, александр новак, гоша куценко, новый год
Россия, Донецкая Народная Республика, Углич, Александр Новак, Гоша Куценко, Новый год
Новак исполнит новогодние мечты пятерых детей

Новак в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты пятерых детей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак в рамках акции "Елка желаний" исполнит новогодние мечты пятерых детей.
Так, Новак снял с елки шарики с желаниям троих детей из одной московской семьи. 14-летний Максим и его младший брат Даниил мечтают встретиться со своей любимой футбольной командой – ЦСКА. "Сам люблю футбол, поэтому обязательно организуем", - сказал вице-премьер, кадры его речи были показаны в эфире телеканала "Россия 24".
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Чернышенко исполнит мечты трех детей в акции "Елка желаний"
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А их трехлетняя сестра Настя загадала на Новый год подарок-сюрприз, Новак обещал исполнить и это.
Для 16-летней Александры из ДНР вице-премьер организует поездку в Дагестан, о которой она мечтала. "Дагестан - прекрасное место с культурными и историческими объектами. Там шикарная природа, поэтому, конечно, с большим удовольствием Александре организуем такую поездку в Дагестан", - отметил Новак.
А 12-летний Богдан из Углича очень хотел бы встретиться с актером Гошей Куценко. Новак пообещал помочь с исполнением этого желания.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Ее цель - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаУгличАлександр НовакГоша КуценкоНовый год
 
 
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