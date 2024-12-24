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Пленный украинец рассказал, сколько зарабатывают наемники - РИА Новости, 24.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 24.12.2024 (обновлено: 08:27 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/naemniki-1990923248.html
Пленный украинец рассказал, сколько зарабатывают наемники
Пленный украинец рассказал, сколько зарабатывают наемники - РИА Новости, 24.12.2024
Пленный украинец рассказал, сколько зарабатывают наемники
Наемники на Украине получают в семь раз больше мобилизованных, рассказал РИА Новости мобилизованный ВСУ младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T04:31:00+03:00
2024-12-24T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Наемники на Украине получают в семь раз больше мобилизованных, рассказал РИА Новости мобилизованный ВСУ младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. "В учебке в Старочах, кроме нас также находится иностранный легион. Иностранный легион — это контрактники, условно говоря, наемники, которые проходят обучение солдатское в нашем полигоне. Там мы узнали, что их зарплата составляет 3,5 тысячи долларов в месяц, в то время как зарплата военнослужащего в Украине начинается от 20 тысяч гривен (примерно 475 долларов - ред.) в месяц", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241221/boets-1990570123.html
украина
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Пленный украинец рассказал, сколько зарабатывают наемники

Пленный боец ВСУ: наемники получают в семь раз больше мобилизованных

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Наемники на Украине получают в семь раз больше мобилизованных, рассказал РИА Новости мобилизованный ВСУ младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР.
"В учебке в Старочах, кроме нас также находится иностранный легион. Иностранный легион — это контрактники, условно говоря, наемники, которые проходят обучение солдатское в нашем полигоне. Там мы узнали, что их зарплата составляет 3,5 тысячи долларов в месяц, в то время как зарплата военнослужащего в Украине начинается от 20 тысяч гривен (примерно 475 долларов - ред.) в месяц", - сказал собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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