https://ria.ru/20241224/naemniki-1990923248.html

Пленный украинец рассказал, сколько зарабатывают наемники

Пленный украинец рассказал, сколько зарабатывают наемники - РИА Новости, 24.12.2024

Пленный украинец рассказал, сколько зарабатывают наемники

Наемники на Украине получают в семь раз больше мобилизованных, рассказал РИА Новости мобилизованный ВСУ младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T04:31:00+03:00

2024-12-24T04:31:00+03:00

2024-12-24T08:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg

ДОНЕЦК, 24 дек - РИА Новости. Наемники на Украине получают в семь раз больше мобилизованных, рассказал РИА Новости мобилизованный ВСУ младший лейтенант Павел Салий, попавший в плен в селе Трудовое ДНР. "В учебке в Старочах, кроме нас также находится иностранный легион. Иностранный легион — это контрактники, условно говоря, наемники, которые проходят обучение солдатское в нашем полигоне. Там мы узнали, что их зарплата составляет 3,5 тысячи долларов в месяц, в то время как зарплата военнослужащего в Украине начинается от 20 тысяч гривен (примерно 475 долларов - ред.) в месяц", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241221/boets-1990570123.html

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины