https://ria.ru/20241224/moskva-1991104541.html

В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью

В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью - РИА Новости, 24.12.2024

В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью

В центре Москвы 65-летний мужчина под влиянием мошенника бросил в полицейскую машину предметы с горючей жидкостью, пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T20:53:00+03:00

2024-12-24T20:53:00+03:00

2024-12-24T20:54:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/83355/31/833553105_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_80810f844b9f2aeb22092c55c9959226.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В центре Москвы 65-летний мужчина под влиянием мошенника бросил в полицейскую машину предметы с горючей жидкостью, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в центре Москвы. По предварительным данным, 65-летний мужчина, исполняя телефонные указания лица, представившегося ему сотрудником правоохранительного органа, дважды бросил в полицейский автомобиль предметы с воспламеняющейся жидкостью. В результате преступных действий никто не пострадал", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, ранее мужчина стал жертвой телефонных мошенников, после чего аферисты вовлекли его в противоправную деятельность.

https://ria.ru/20241222/mvd-1990748870.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)