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В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью - РИА Новости, 24.12.2024
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20:53 24.12.2024 (обновлено: 20:54 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/moskva-1991104541.html
В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью
В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью - РИА Новости, 24.12.2024
В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью
В центре Москвы 65-летний мужчина под влиянием мошенника бросил в полицейскую машину предметы с горючей жидкостью, пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:53:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В центре Москвы 65-летний мужчина под влиянием мошенника бросил в полицейскую машину предметы с горючей жидкостью, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в центре Москвы. По предварительным данным, 65-летний мужчина, исполняя телефонные указания лица, представившегося ему сотрудником правоохранительного органа, дважды бросил в полицейский автомобиль предметы с воспламеняющейся жидкостью. В результате преступных действий никто не пострадал", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, ранее мужчина стал жертвой телефонных мошенников, после чего аферисты вовлекли его в противоправную деятельность.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью

В центре Москвы мужчина бросил в полицейскую машину предметы с горючей жидкостью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМашина полиции в Москве
Машина полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машина полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В центре Москвы 65-летний мужчина под влиянием мошенника бросил в полицейскую машину предметы с горючей жидкостью, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«
"Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в центре Москвы. По предварительным данным, 65-летний мужчина, исполняя телефонные указания лица, представившегося ему сотрудником правоохранительного органа, дважды бросил в полицейский автомобиль предметы с воспламеняющейся жидкостью. В результате преступных действий никто не пострадал", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, ранее мужчина стал жертвой телефонных мошенников, после чего аферисты вовлекли его в противоправную деятельность.
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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