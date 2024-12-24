https://ria.ru/20241224/moskva-1991104541.html
В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью
В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью - РИА Новости, 24.12.2024
В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью
В центре Москвы 65-летний мужчина под влиянием мошенника бросил в полицейскую машину предметы с горючей жидкостью, пострадавших нет, сообщается в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T20:53:00+03:00
2024-12-24T20:53:00+03:00
2024-12-24T20:54:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. В центре Москвы 65-летний мужчина под влиянием мошенника бросил в полицейскую машину предметы с горючей жидкостью, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Прокуратура Центрального административного округа поставила на контроль установление обстоятельств инцидента в центре Москвы. По предварительным данным, 65-летний мужчина, исполняя телефонные указания лица, представившегося ему сотрудником правоохранительного органа, дважды бросил в полицейский автомобиль предметы с воспламеняющейся жидкостью. В результате преступных действий никто не пострадал", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, ранее мужчина стал жертвой телефонных мошенников, после чего аферисты вовлекли его в противоправную деятельность.
https://ria.ru/20241222/mvd-1990748870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве мужчина бросил в машину полиции предметы с горючей жидкостью
В центре Москвы мужчина бросил в полицейскую машину предметы с горючей жидкостью