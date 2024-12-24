https://ria.ru/20241224/moskva-1991014365.html
В квартире в центре Москвы загорелась новогодняя ель
В квартире в центре Москвы загорелась новогодняя ель - РИА Новости, 24.12.2024
В квартире в центре Москвы загорелась новогодняя ель
Новогодняя ель загорелась в квартире в центре Москвы, один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T14:58:00+03:00
2024-12-24T14:58:00+03:00
2024-12-24T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новогодняя ель загорелась в квартире в центре Москвы, один человек пострадал, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. "В пятиэтажке на Садовой-Черногрязской улице загорелась новогодняя красавица. Возгорание оперативно потушили хозяева квартиры, помощь сотрудников МЧС России не потребовалась. Пострадал и передан врачам один человек", - говорится в сообщении. Спасатели напомнили, что елку необходимо устанавливать на устойчивой подставке, она не должна касаться штор, стен и потолка; дерево нельзя украшать игрушками из горючих материалов; также необходимо приобретать только сертифицированную гирлянду и выключать ее, уходя из дома и перед сном.
https://ria.ru/20241106/moskva-1982170136.html
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В квартире в центре Москвы загорелась новогодняя ель
В центре Москвы в квартире загорелась новогодняя ель, пострадал один человек