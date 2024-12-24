https://ria.ru/20241224/moskva-1990984605.html
Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда
Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда - РИА Новости, 24.12.2024
Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда
Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Соловьиного пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:13:00+03:00
2024-12-24T13:13:00+03:00
2024-12-24T13:19:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151369/59/1513695932_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ed593747bbdb4961d01c61ff4c515347.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Соловьиного пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоем, расположенный в зоне сложившейся жилой застройки, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имела локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда. В данный момент наполняем пруд водой", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и обустроили зону биоплато. "В ходе работ удалили иловые отложения, благодаря чему удалось увеличить максимальную глубину. После этого восстановили и укрепили береговую полосу на всем ее протяжении - 450 метров. Она осталась откосной, берега отсыпали гравием и щебнем. Завершающим этапом стало создание зоны биоплато общей площадью 370 квадратных метров, в которую весной высадим водные растения. Дополнительно были отремонтированы деревянные настилы и мост через пруд", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
https://ria.ru/20240911/biryukov-1971994334.html
https://ria.ru/20241223/moskva-1990783926.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151369/59/1513695932_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e013e225db0703144cab9075f45728d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда
Специалисты провели реабилитацию Соловьиного пруда на юго-западе Москвы
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Соловьиного пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Водоем, расположенный в зоне сложившейся жилой застройки, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имела локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда. В данный момент наполняем пруд водой", - рассказал Бирюков
.
Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и обустроили зону биоплато.
"В ходе работ удалили иловые отложения, благодаря чему удалось увеличить максимальную глубину. После этого восстановили и укрепили береговую полосу на всем ее протяжении - 450 метров. Она осталась откосной, берега отсыпали гравием и щебнем. Завершающим этапом стало создание зоны биоплато общей площадью 370 квадратных метров, в которую весной высадим водные растения. Дополнительно были отремонтированы деревянные настилы и мост через пруд", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.