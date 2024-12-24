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Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда - РИА Новости, 24.12.2024
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13:13 24.12.2024 (обновлено: 13:19 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/moskva-1990984605.html
Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда
Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда - РИА Новости, 24.12.2024
Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда
Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Соловьиного пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T13:13:00+03:00
2024-12-24T13:19:00+03:00
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Соловьиного пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоем, расположенный в зоне сложившейся жилой застройки, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имела локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда. В данный момент наполняем пруд водой", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и обустроили зону биоплато. "В ходе работ удалили иловые отложения, благодаря чему удалось увеличить максимальную глубину. После этого восстановили и укрепили береговую полосу на всем ее протяжении - 450 метров. Она осталась откосной, берега отсыпали гравием и щебнем. Завершающим этапом стало создание зоны биоплато общей площадью 370 квадратных метров, в которую весной высадим водные растения. Дополнительно были отремонтированы деревянные настилы и мост через пруд", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
https://ria.ru/20240911/biryukov-1971994334.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда

Специалисты провели реабилитацию Соловьиного пруда на юго-западе Москвы

© РИА Новости / Владимир СергеевУтки во время снегопада в Москве
Утки во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Утки во время снегопада в Москве
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Соловьиного пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Водоем, расположенный в зоне сложившейся жилой застройки, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имела локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда. В данный момент наполняем пруд водой", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и обустроили зону биоплато.
"В ходе работ удалили иловые отложения, благодаря чему удалось увеличить максимальную глубину. После этого восстановили и укрепили береговую полосу на всем ее протяжении - 450 метров. Она осталась откосной, берега отсыпали гравием и щебнем. Завершающим этапом стало создание зоны биоплато общей площадью 370 квадратных метров, в которую весной высадим водные растения. Дополнительно были отремонтированы деревянные настилы и мост через пруд", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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