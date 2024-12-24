https://ria.ru/20241224/moskva-1990984605.html

Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда

Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда - РИА Новости, 24.12.2024

Бирюков: на юго-западе Москвы провели реабилитацию Соловьиного пруда

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Соловьиного пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T13:13:00+03:00

2024-12-24T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Соловьиного пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Водоем, расположенный в зоне сложившейся жилой застройки, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имела локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда. В данный момент наполняем пруд водой", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в рамках проекта водоем очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и обустроили зону биоплато. "В ходе работ удалили иловые отложения, благодаря чему удалось увеличить максимальную глубину. После этого восстановили и укрепили береговую полосу на всем ее протяжении - 450 метров. Она осталась откосной, берега отсыпали гравием и щебнем. Завершающим этапом стало создание зоны биоплато общей площадью 370 квадратных метров, в которую весной высадим водные растения. Дополнительно были отремонтированы деревянные настилы и мост через пруд", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://ria.ru/20240911/biryukov-1971994334.html

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Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков