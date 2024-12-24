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Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта "Госуслуг" - РИА Новости, 24.12.2024
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04:27 24.12.2024 (обновлено: 06:26 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/moshennichestvo-1990923107.html
Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта "Госуслуг"
Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта "Госуслуг" - РИА Новости, 24.12.2024
Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта "Госуслуг"
Новая мошенническая схема набирает популярность в России: злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T04:27:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новая мошенническая схема набирает популярность в России: злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы вынудить жертву запаниковать и начать переводить деньги якобы на "безопасный счет", рассказала РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова. "Сейчас набирает популярность мошенническая схема, когда злоумышленники имитируют взлом госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на "безопасный счет", - рассказала она. По словам эксперта, первый звонок поступает в WhatsApp c ника "Социальный фонд", якобы для записи на перерасчет пенсии, при этом у жертвы просят код от МТС ID. Далее следует звонок якобы от поддержки госуслуг с текстом: "кто-то пытается украсть данные, мы вам поможем". При этом злоумышленники, чтобы вызвать доверие, предлагают жертве записать разговор и обратиться в полицию. "Параллельно идут поддельные смс о входе в личный кабинет разных МФО, якобы пуши о переводе денег в разные банки из МФО (видимо, по одобренным займам). И когда жертва атаки начинает уже всерьез паниковать, с ней связываются или "полиция", или "банк", и для защиты средств она сама переводит все свои деньги на "безопасный счет" или же передает подставному "курьеру из Центробанка" наличными", - пояснила Верестникова. Она отметила, что на самом деле злоумышленники даже не пытаются получить доступ к госуслугам и не берут займы (проверка кредитной истории в БКИ подтверждает – даже попыток оформления займов не было). "Цель этой активности – заставить человека поверить, что он реально стал жертвой мошенников, запаниковать, и тогда в состоянии аффекта он уже будет делать то, что говорят злоумышленники", - пояснила эксперт.
https://ria.ru/20241223/moshenniki-1990766411.html
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россия, whatsapp inc., мтс
Россия, WhatsApp Inc., МТС
Россиян предупредили о мошенничестве с имитацией взлома аккаунта "Госуслуг"

SafeTech: мошенники начали имитировать взлом госуслуг, чтобы выманить деньги

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Новая мошенническая схема набирает популярность в России: злоумышленники имитируют взлом аккаунта на портале госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы вынудить жертву запаниковать и начать переводить деньги якобы на "безопасный счет", рассказала РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
"Сейчас набирает популярность мошенническая схема, когда злоумышленники имитируют взлом госуслуг и последующий набор микрозаймов, чтобы побудить жертву атаки запаниковать и самовольно начать продавать активы и переводить деньги на "безопасный счет", - рассказала она.
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По словам эксперта, первый звонок поступает в WhatsApp c ника "Социальный фонд", якобы для записи на перерасчет пенсии, при этом у жертвы просят код от МТС ID. Далее следует звонок якобы от поддержки госуслуг с текстом: "кто-то пытается украсть данные, мы вам поможем". При этом злоумышленники, чтобы вызвать доверие, предлагают жертве записать разговор и обратиться в полицию.
"Параллельно идут поддельные смс о входе в личный кабинет разных МФО, якобы пуши о переводе денег в разные банки из МФО (видимо, по одобренным займам). И когда жертва атаки начинает уже всерьез паниковать, с ней связываются или "полиция", или "банк", и для защиты средств она сама переводит все свои деньги на "безопасный счет" или же передает подставному "курьеру из Центробанка" наличными", - пояснила Верестникова.
Она отметила, что на самом деле злоумышленники даже не пытаются получить доступ к госуслугам и не берут займы (проверка кредитной истории в БКИ подтверждает – даже попыток оформления займов не было).
"Цель этой активности – заставить человека поверить, что он реально стал жертвой мошенников, запаниковать, и тогда в состоянии аффекта он уже будет делать то, что говорят злоумышленники", - пояснила эксперт.
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