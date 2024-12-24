https://ria.ru/20241224/moldavija-1991032280.html

В Молдавии раскрыли сеть нелегальной миграции с Украины

В Молдавии раскрыли сеть нелегальной миграции с Украины - РИА Новости, 24.12.2024

В Молдавии раскрыли сеть нелегальной миграции с Украины

Пограничники в Молдавии разоблачили хорошо организованную сеть нелегальной миграции с Украины, сообщает пресс-служба пограничной полиции республики. РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T15:53:00+03:00

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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Пограничники в Молдавии разоблачили хорошо организованную сеть нелегальной миграции с Украины, сообщает пресс-служба пограничной полиции республики. "Удалось разоблачить хорошо организованную сеть нелегальной миграции, состоящую из граждан Молдавии и Украины. Она действовала вдоль границы между районами Окница (Молдавия) и Могилев-Подольский (Украина), содействуя незаконному пересечению границ и легализации пребывание украинских мигрантов в Республике Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции. Отмечается, что за каждого мигранта организаторы получали около 6,5 тысячи долларов. Члены группы были задержаны с поличным. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959719718.html

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в мире, украина, молдавия, владимир зеленский