В Молдавии раскрыли сеть нелегальной миграции с Украины
В Молдавии выявили сеть нелегальной миграции с Украины
© РИА Новости / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 дек - РИА Новости. Пограничники в Молдавии разоблачили хорошо организованную сеть нелегальной миграции с Украины, сообщает пресс-служба пограничной полиции республики.
"Удалось разоблачить хорошо организованную сеть нелегальной миграции, состоящую из граждан Молдавии и Украины. Она действовала вдоль границы между районами Окница (Молдавия) и Могилев-Подольский (Украина), содействуя незаконному пересечению границ и легализации пребывание украинских мигрантов в Республике Молдова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
Отмечается, что за каждого мигранта организаторы получали около 6,5 тысячи долларов. Члены группы были задержаны с поличным.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.