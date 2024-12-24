https://ria.ru/20241224/minsk-1990954333.html
В Минске начался заочный суд по делу комика Комиссаренко
В Минске начался заочный суд по делу комика Комиссаренко - РИА Новости, 24.12.2024
В Минске начался заочный суд по делу комика Комиссаренко
Заочный суд по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который обвиняется в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, начался в... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:52:00+03:00
2024-12-24T10:52:00+03:00
2024-12-24T18:29:00+03:00
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МИНСК, 24 дек — РИА Новости. Заочный суд по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который обвиняется в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, начался в Минске, сообщает агентство Белта. "В Минске начался суд по делу стендап-комика Вячеслава Комиссаренко, который обвиняется по трем статьям УК. Дело рассматривается в порядке специального производства", — говорится в сообщении. Фигурант обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь: "Публичное оскорбление президента Белоруссии"; "Умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды"; "Клевета в отношении президента Белоруссии, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет, соединенная с обвинением в совершении тяжкого преступления". Комиссаренко, который находится за пределами Белоруссии, может грозить до шести лет лишения свободы. Следственный комитет начал заочное производство в отношении Комиссаренко 15 августа 2024 года.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
В Минске начался заочный суд по делу комика Комиссаренко
В Минске начался заочный суд по делу стендап-комика Комиссаренко