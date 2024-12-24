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Минобороны рассказало о работе США в области биоинформатики в Африке
Минобороны рассказало о работе США в области биоинформатики в Африке - РИА Новости, 24.12.2024
Минобороны рассказало о работе США в области биоинформатики в Африке
Специалисты США, способные усиливать патогенные функции микроорганизмов, работают в Африке, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T11:07:00+03:00
2024-12-24T11:07:00+03:00
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты США, способные усиливать патогенные функции микроорганизмов, работают в Африке, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Он сообщил, что США в 18 африканских странах ведут проект по изучению устойчивости патогенов к медицинским препаратам. "Обращает внимание факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входит редактирование геномов выявленных микроорганизмов, что может привести к усилению функций патогенов", - сказал Ртищев.
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алексей ртищев, вооруженные силы рф, сша, африка, в мире
Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ, США, Африка, В мире
Минобороны рассказало о работе США в области биоинформатики в Африке
Ртищев рассказал о работе США по усилению патогенности микроорганизмов в Африке