https://ria.ru/20241224/minoborony-1990959077.html

Минобороны рассказало о работе США в области биоинформатики в Африке

Минобороны рассказало о работе США в области биоинформатики в Африке - РИА Новости, 24.12.2024

Минобороны рассказало о работе США в области биоинформатики в Африке

Специалисты США, способные усиливать патогенные функции микроорганизмов, работают в Африке, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T11:07:00+03:00

2024-12-24T11:07:00+03:00

2024-12-24T11:08:00+03:00

алексей ртищев

вооруженные силы рф

сша

африка

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067527_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_3703f05376c0fa6deb66634e29e94e7d.jpg

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Специалисты США, способные усиливать патогенные функции микроорганизмов, работают в Африке, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Он сообщил, что США в 18 африканских странах ведут проект по изучению устойчивости патогенов к медицинским препаратам. "Обращает внимание факт участия в исследованиях специалистов в области биоинформатики, в обязанности которых входит редактирование геномов выявленных микроорганизмов, что может привести к усилению функций патогенов", - сказал Ртищев.

https://ria.ru/20241224/set-1990955274.html

сша

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей ртищев, вооруженные силы рф, сша, африка, в мире