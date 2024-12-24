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В Минобороны заявили о росте военно-биологического присутствия США в Африке
В Минобороны заявили о росте военно-биологического присутствия США в Африке - РИА Новости, 24.12.2024
В Минобороны заявили о росте военно-биологического присутствия США в Африке
Военно-биологическое присутствие США в Африке наращивается быстрыми темпами, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:47:00+03:00
2024-12-24T10:47:00+03:00
2024-12-24T10:47:00+03:00
алексей ртищев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военно-биологическое присутствие США в Африке наращивается быстрыми темпами, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на Африканском континенте наращивается быстрыми темпами", - сказал Ртищев.
https://ria.ru/20241224/ssha-1990952943.html
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алексей ртищев, вооруженные силы рф, сша, африка, в мире
Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ, США, Африка, В мире
В Минобороны заявили о росте военно-биологического присутствия США в Африке
Ртищев заявил о росте военно-биологического присутствия США в Африке