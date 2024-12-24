https://ria.ru/20241224/minoborony-1990953319.html

В Минобороны заявили о росте военно-биологического присутствия США в Африке

В Минобороны заявили о росте военно-биологического присутствия США в Африке - РИА Новости, 24.12.2024

В Минобороны заявили о росте военно-биологического присутствия США в Африке

Военно-биологическое присутствие США в Африке наращивается быстрыми темпами, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:47:00+03:00

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2024-12-24T10:47:00+03:00

алексей ртищев

вооруженные силы рф

сша

африка

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Военно-биологическое присутствие США в Африке наращивается быстрыми темпами, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "Имеющиеся в нашем распоряжении документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на Африканском континенте наращивается быстрыми темпами", - сказал Ртищев.

https://ria.ru/20241224/ssha-1990952943.html

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алексей ртищев, вооруженные силы рф, сша, африка, в мире