https://ria.ru/20241224/minoborony-1990952554.html
Ртищев: США используют экономические проблемы Африки для биоисследований
Ртищев: США используют экономические проблемы Африки для биоисследований - РИА Новости, 24.12.2024
Ртищев: США используют экономические проблемы Африки для биоисследований
Вашингтон намеренно использует экономические проблемы африканских стран в здравоохранении для организации исследований, заявил заместитель начальника войск... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:44:00+03:00
2024-12-24T10:44:00+03:00
2024-12-24T10:45:00+03:00
алексей ртищев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вашингтон намеренно использует экономические проблемы африканских стран в здравоохранении для организации исследований, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "Для организации исследовательской деятельности Вашингтон намеренно использует экономические проблемы африканских государств в сфере здравоохранения", - сказал Ртищев.
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алексей ртищев, вооруженные силы рф, вашингтон (штат), в мире
Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ, Вашингтон (штат), В мире
Ртищев: США используют экономические проблемы Африки для биоисследований
Ртищев: США используют экономические проблемы стран Африки для биоисследований