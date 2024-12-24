https://ria.ru/20241224/minoborony-1990952554.html

Ртищев: США используют экономические проблемы Африки для биоисследований

Ртищев: США используют экономические проблемы Африки для биоисследований - РИА Новости, 24.12.2024

Ртищев: США используют экономические проблемы Африки для биоисследований

Вашингтон намеренно использует экономические проблемы африканских стран в здравоохранении для организации исследований, заявил заместитель начальника войск... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:44:00+03:00

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алексей ртищев

вооруженные силы рф

вашингтон (штат)

в мире

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Вашингтон намеренно использует экономические проблемы африканских стран в здравоохранении для организации исследований, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. "Для организации исследовательской деятельности Вашингтон намеренно использует экономические проблемы африканских государств в сфере здравоохранения", - сказал Ртищев.

https://ria.ru/20241224/ssha-1990952366.html

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алексей ртищев, вооруженные силы рф, вашингтон (штат), в мире