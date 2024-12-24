Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке - РИА Новости, 24.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 24.12.2024 (обновлено: 10:48 24.12.2024)
https://ria.ru/20241224/minoborony-1990952077.html
Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке
Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке - РИА Новости, 24.12.2024
Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке
США разместили филиалы военно-медицинского центра ВМС в Гане и Джибути, ведут работу в природных очагах заболеваний, выделяют патогены, заявил заместитель... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:41:00+03:00
2024-12-24T10:48:00+03:00
сша
джибути
гана
алексей ртищев
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988910032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f748d523284d1e26bfc58ef611d02f37.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США разместили филиалы военно-медицинского центра ВМС в Гане и Джибути, ведут работу в природных очагах заболеваний, выделяют патогены, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. По его словам, имеющиеся в распоряжении Минобороны документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на Африканском континенте наращивается быстрыми темпами. "Активная деятельность в регионе осуществляется научно-исследовательскими организациями минобороны США. Так, филиалы военно-медицинского центра военно-морских сил размещены в Гане, Джибути, где проводится активная работа в природных очагах заболеваний, выделение и секвенирование патогенов", - сказал Ртищев.
https://ria.ru/20241224/afrika-1990951434.html
сша
джибути
гана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988910032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d0c3c1660b99b9e4861560bc634514e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, джибути, гана, алексей ртищев, вооруженные силы рф, в мире
США, Джибути, Гана, Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ, В мире
Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке

Минобороны: США ведут работу в природных очагах заболеваний в Гане и Джибути

© iStock.com / microgenУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© iStock.com / microgen
Ученый в лаборатории . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США разместили филиалы военно-медицинского центра ВМС в Гане и Джибути, ведут работу в природных очагах заболеваний, выделяют патогены, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
По его словам, имеющиеся в распоряжении Минобороны документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на Африканском континенте наращивается быстрыми темпами.
"Активная деятельность в регионе осуществляется научно-исследовательскими организациями минобороны США. Так, филиалы военно-медицинского центра военно-морских сил размещены в Гане, Джибути, где проводится активная работа в природных очагах заболеваний, выделение и секвенирование патогенов", - сказал Ртищев.
Эксперимент в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
США в Африке изучают устойчивость патогенов к медпрепаратам
Вчера, 10:38
 
СШАДжибутиГанаАлексей РтищевВооруженные силы РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала