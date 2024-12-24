https://ria.ru/20241224/minoborony-1990952077.html

Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке

Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке - РИА Новости, 24.12.2024

Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке

США разместили филиалы военно-медицинского центра ВМС в Гане и Джибути, ведут работу в природных очагах заболеваний, выделяют патогены, заявил заместитель... РИА Новости, 24.12.2024

2024-12-24T10:41:00+03:00

2024-12-24T10:41:00+03:00

2024-12-24T10:48:00+03:00

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США разместили филиалы военно-медицинского центра ВМС в Гане и Джибути, ведут работу в природных очагах заболеваний, выделяют патогены, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. По его словам, имеющиеся в распоряжении Минобороны документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на Африканском континенте наращивается быстрыми темпами. "Активная деятельность в регионе осуществляется научно-исследовательскими организациями минобороны США. Так, филиалы военно-медицинского центра военно-морских сил размещены в Гане, Джибути, где проводится активная работа в природных очагах заболеваний, выделение и секвенирование патогенов", - сказал Ртищев.

https://ria.ru/20241224/afrika-1990951434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, джибути, гана, алексей ртищев, вооруженные силы рф, в мире