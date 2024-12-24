https://ria.ru/20241224/minoborony-1990952077.html
Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке
Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке - РИА Новости, 24.12.2024
Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке
США разместили филиалы военно-медицинского центра ВМС в Гане и Джибути, ведут работу в природных очагах заболеваний, выделяют патогены, заявил заместитель... РИА Новости, 24.12.2024
2024-12-24T10:41:00+03:00
2024-12-24T10:41:00+03:00
2024-12-24T10:48:00+03:00
сша
джибути
гана
алексей ртищев
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988910032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f748d523284d1e26bfc58ef611d02f37.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. США разместили филиалы военно-медицинского центра ВМС в Гане и Джибути, ведут работу в природных очагах заболеваний, выделяют патогены, заявил заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. По его словам, имеющиеся в распоряжении Минобороны документы подтверждают, что военно-биологическое присутствие США на Африканском континенте наращивается быстрыми темпами. "Активная деятельность в регионе осуществляется научно-исследовательскими организациями минобороны США. Так, филиалы военно-медицинского центра военно-морских сил размещены в Гане, Джибути, где проводится активная работа в природных очагах заболеваний, выделение и секвенирование патогенов", - сказал Ртищев.
https://ria.ru/20241224/afrika-1990951434.html
сша
джибути
гана
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988910032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d0c3c1660b99b9e4861560bc634514e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джибути, гана, алексей ртищев, вооруженные силы рф, в мире
США, Джибути, Гана, Алексей Ртищев, Вооруженные силы РФ, В мире
Минобороны рассказало о работе США в природных очагах заболеваний в Африке
Минобороны: США ведут работу в природных очагах заболеваний в Гане и Джибути